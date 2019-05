Zitec lansează Mirro, o aplicație care ajută companiile să crească performanța echipelor

Zitec a lansat Mirro.io în cadrul Bucharest Tech Week 2019, o aplicație ce urmărește eficiența colaborării, și acoperă într-un mod prietenos aspectele zilnice ale relației dintre individ și organizație.

Dezvoltarea Mirro (mirro.io), cel de-al doilea produs propriu din portofoliul Zitec, după aplicația de registratură electronică Regista.ro, a început în anul 2018, ca rezultat al lecțiilor învățate din experiența de 16 ani ca angajator în industria IT, o industrie foarte competitivă din punct de vedere al resurselor umane.

Zitec și-a construit o misiune pe termen lung din a încuraja exprimarea liberă și creativitatea în cadrul companiei, cu toate instrumentele disponibile. Brandul său puternic de angajator a plasat Zitec în anul 2018 în Top 3 “Cei mai apreciați angajatori din România”, realizat de undelucram.ro, dar și în “Topul companiilor IT pentru care să lucrezi”, publicat de Revista BIZ. Încă de la început, Zitec a experimentat și îmbunătățit în mod continuu procesele legate de oameni și echipe, de la partea organizatorică și administrativă, până la procesele de recrutare, management al performanței, feedback continuu și dezvoltare profesională.

Mirro se adresează organizațiilor pentru care dezvoltarea oamenilor este prioritară. Performanța fiecărui membru al echipei este privită în ansamblu, oferind o perspectivă nouă asupra evoluției în carieră, asupra impactului individual în cadrul organizației și a rezultatelor de business.

Aplicația poate acoperi tot parcursul unui angajat încă din momentul în care se alătură organizației. Cu toate că accentul este pus pe eficiența echipelor și performanța individuală, având la bază feedback-ul continuu, Mirro acoperă și alte funcționalități din zona resurselor umane, precum gestiunea contractelor de muncă și a documentelor aferente, istoricul angajatului, adeverințe, situația concediilor etc. De asemenea, Mirro se integrează cu ușurința cu soluții de tip Applicant Tracking System sau soluții de Payroll.

Mirro are o interfață prietenoasă, fiind o soluție Software as a Service (SaaS) care nu necesită instalare și este accesibilă direct din browser. Costul este de tip preț lunar per utilizator, fără costuri inițiale de implementare sau costuri de încetare a folosirii aplicației. Timpii de implementare sunt eliminați, aplicația are o interfață intuitivă, iar utilizarea ei nu necesită o instruire prealabilă sau ajutor în configurare. Din punct de vedere tehnic, soluția SaaS utilizează tehnologia cloud-computing Microsoft Azure, asigurând un nivel de securitate ridicat și o protecție avansată a datelor.

Înainte de lansare, aplicația a fost testată timp de 6 luni în cadrul mai multor companii, în diferite scenarii de business: “Cu toate că suntem la început de drum cu Mirro, am discutat și modelat funcționalitățile împreună cu peste 20 companii de diferite dimensiuni și din industrii variate, companii ce ne-au fost alături în calitate de early-adopters. Astfel am câștigat încrederea unor companii care ne-au devenit deja clienți, iar la momentul lansării putem spune că deja creștem performanța pentru echipe din zona de tehnologie (Clever Tech, Play Solutions și Symbolic), consultanță în resurse umane (HRS Romania și Career Advisor), creative & media (High Contrast și Bright Agency), servicii tehnice (Depanero), online entertainment (Fortuna Entertainment Group) și altele”, a declarat Alex Lăpușan, CEO și Co-Fondator Zitec.

Mirro poate fi testat în cadrul Bucharest Tech Week 2019, în zona expozițională a evenimentului de la Radisson Blu Hotel, pe 21 și 22 mai.

Pe 22 mai, în cadul HR Masters Summit, Alexandru Lăpușan, CEO și Co-Fondator Zitec, va vorbi despre ce a învățat în rolul de antreprenor și angajator, dar și despre impactul digitalizării și inovației în afaceri.