WatchShop.ro intră pe o nouă linie de business și vinde produse alimentare, băuturi, produse de curățenie, de îngrijire personală și cosmetice

WatchShop.ro, în parteneriat cu TEAM Courier, intră pe o nouă linie de business și vinde produse alimentare, băuturi, produse de curățenie, de îngrijire personală și cosmetice.

Noua categorie, SuperMarket, este lansată ca răspuns la contextul actual, când există o cerere ridicată pentru achiziții online, cu livrare la domiciliu, de produse de uz zilnic. WatchShop.ro, cel mai mare magazin online de ceasuri originale din România, va continua să vândă ceasuri și produse conexe, ca principal obiect de activitate.

Astfel, WatchShop.ro introduce în site secțiunea SuperMarket – Shop in time, ce listează aproximativ 8.000 de produse, împărțite în 5 mari categorii: alimente, cafea și ceai, băuturi, casă și curățenie, cosmetice și îngrijire personală.

Produsele comandate din secțiunea SuperMarket a WatchShop.ro vor fi livrate în cel mult 2 zile lucrătoare și, pentru început, doar în București.

Decizia de a intra pe o nouă linie de business a fost luată în urmă cu trei săptămâni, iar costurile de implementare au fost de aproximativ 10.000 de euro. Acestea au presupus, pe lângă partea tehnică și documentarea produselor, și schimbarea sediului și showroom-ului WatchShop.ro în Strada Morilor Nr. 42, lângă sediul TEAM Courier, pentru a asigura o livrare mai rapidă. Mai mult, TEAM Courier va lucra în două ture, va face 2 încărcări pe zi, astfel încât produsele comandate să ajungă cât mai repede la clienți. Capacitatea maximă de comenzi procesate a WatchShop.ro în zona de supermarket este, în prezent, de aproximativ 600 de comenzi pe zi.

„În noul context, înregistrând o scădere a volumului de vânzări de ceasuri și produse conexe, am decis să testăm noi direcții de business. Alături de colegii mei am decis lansarea categoriei de supermarket. Am găsit rapid furnizori și am avut nevoie de 2 săptămâni să implementăm partea tehnică și de o săptămână să documentăm produsele”, spune Cătălin Florea, CEO WatchShop.ro, menționând că parteneriatul strategic cu TEAM Courier permite livrarea rapidă și cu prioritate a comenzilor. „Dacă vom avea tracțiune și schimbarea aceasta va fi bine percepută, vom dezvolta o nouă linie de business de sine stătătoare, cu o platformă online separată. Avem de partea noastră knowhow-ul și logistica necesare pentru dezvoltarea unui astfel de business”.

Stocul de produse disponibile va fi actualizat din oră în oră, iar clienții vor avea acces la aceleași opțiuni de plată ca și până acum: plata online prin card, ramburs, plata în rate prin partenerii WatchShop.ro și plata online în rate fără dobândă.

Cât privește vânzările de ceasuri, acestea vor continua în aceleași condiții ca și până acum, WatchShop.ro continuând să ofere produse și servicii de calitate la prețuri avantajoase. În această perioadă, în preajma sărbătorilor pascale, când ceasurile sunt căutate pentru a fi oferite ca daruri celor dragi, clienții WatchShop.ro beneficiază de reduceri de până la 75%, cu livrare oriunde în țară.