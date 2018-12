WatchShop.ro aduce în România, în exclusivitate, un nou brand de ceasuri fashion: William S

WatchShop.ro aduce în România un nou brand de ceasuri fashion: William S. Noile ceasuri sunt disponibile în 30 de modele, au design simplu, minimalist și sunt destinate tinerilor care vor să fie în tendințe, fără a ieși, însă, în evidență prin opulență.

„Am adus în România ceasurile William S din dorința de a le oferi clienților noștri mai multe modele de ceasuri fashion și casual, segmente unde, până acum, nu aveam o ofertă suficient de bogată pentru a veni în întâmpinarea cerințelor de diversitate și versatilitate ale acestora”, spune Dragoș Diaconu, CEO WatchShop.ro.

Noile ceasuri William S sunt destinate tinerilor de până în 30 de ani, pasionați de fashion, în ton cu noile trenduri și care privesc ceasurile ca pe accesorii ce le completează ținutele și le reflectă atitudinea.

Ceasurile William S sunt disponibile în 30 de modele, derivate din două modele ancoră, la care variază culoarea / materialul carcasei, al curelei și al cadranului. Ceasurile sunt disponibile în 3 culori de cadran, 7 culori de curea/brățară și 3 tipuri de culori/brățară: piele, material textil și brățară din oțel inoxidabil.

„Ceasurile William S completează oferta de modele minimaliste, accesibile, și se înscriu în curentul fashion fără complicații, modelele fiind prevăzute exclusiv cu funcții esențiale. În plus, cele mai noi ceasuri disponibile pe WatchShop.ro permit schimbarea foarte rapidă și ușoară a curelei, beneficiind de un sistem de prindere de tip quick-release. Astfel, același ceas merge foarte bine la o ținută business, cu costum și cravată, dacă are atașată cureaua din piele neagră, sau se potrivește perfect cu o ținută formată din blugi și hanorac, dacă are atașată o curea casual”, mai spune Dragoș Diaconu.

Modelele William S sunt disponibile la un preț standard de 499 de lei. La interior, dispun de un mecanism japonez, Miyota. Carcasa este din oțel inoxidabil sau oțel inoxidabil placat PVD (Depunere Fizică de Vapori care formează un înveliș de finisare durabil), iar geamul care acoperă cadranul este din cristal mineral.

Ceasurile William S sunt testate la presiuni de până la 3 ATM, ceea ce înseamnă că sunt rezistente la stropiri ușoare.

„Am introdus ceasurile William S în oferta WatchShop.ro în această perioadă, a sărbătorilor de iarnă, pentru că sunt o alternativă convenabilă pentru cadourile perfecte destinat pasionaților de orologerie și accesorii fashion. Vorbim de un produs de calitate, la un preț rezonabil, în trend, extrem de versatil și care se poate adapta oricărui tip de beneficiar. Iar varietatea de culori oferă posibilitatea de a adapta același tip de cadou întregii familii sau unui grup de colegi”, adaugă Dragoș Diaconu.

Noile ceasuri disponibile în oferta WatchShop.ro pot fi probate în showroom-ul magazinului din București, din Bulevardul Banu Manta nr. 60, de unde clienții pot ridica și comenzile plasate online. Clienții care aleg livrarea la domiciliu au posibilitatea de a returna gratuit produsele comandate în 365 de zile.

Ceasurile William S beneficiază de întreaga gamă de servicii suplimentare oferite clienților WatchShop.ro, precum revizii gratuite, gravură laser și ambalarea produselor pentru cadou.