Ultimele zile de înscriere la DevHacks! Premii în bani sau gadgeturi în valoare de 15.000 Euro

Săptămâna aceasta, pe 17 si 18 noiembrie, comunitatea profesioniștilor IT din România se va întâlni la Impact Hub pentru o intensă competiție de programare – DevHacks. La eveniment vor participa profesioniști din domeniul IT&C indiferent de nivelul de experiență și tehnologiile pe care le cunosc: Java, C/ C++, JavaScript, Python, Blockchain, Web și Mobile.

50 de echipe au intrat deja în competiție și sunt pregătite să vină cu propuneri de cum pot schimba aspecte ale societății în doar 24 de ore. Echipele înscrise vor avea șansa să câștige premii în bani sau gadgeturi în valoare de 15.000 euro, oferite de partenerii noștri pentru fiecare categorie: London Stock Exchange Group, Raiffeisen Bank, METRO SYSTEMS, Cybourn și Hipo.ro.

“La sfârșitul celor 24 de ore ne dorim să găsim cât mai multe soluții pentru problemele din viața de zi cu zi. DevHacks este locul unde participanții pot crea noi conexiuni, își dezvoltă noi skill-uri, și nu în ultimul rând, au parte de divertisment. Vom face toate eforturile pentru a le crea un mediu de lucru cât mai confortabil și plăcut. Noi credem în schimbare și de aceea îi invităm pe toți cei care cred, să accepte provocarea și să ia parte la DevHacks în acest weekend. Până la finalul săptămânii sunt așteptate peste 60 de echipe participante, iar înscrierile sunt deschise până pe data de 16 noiembrie” Diana – Elena Burlancea, Project Manager – DevHacks 2018

Ediția de anul trecut s-a remarcat prin soluții ingenioase pe care echipele le-au generat pentru probleme din prezent: soluții pentru o mai bună delegare a sarcinilor în cadrul companiilor și ecosisteme de aplicații pentru hipermarketuri cu ajutorul cărora marile magazine au posibilitatea să ofere servicii mai bune de livrare și de securitate, clienților.

Anul acesta, pentru un impact mai mare asupra societății, organizatorii au propus o serie de provocări din domenii diferite: Fintech, Web & Mobile, Future Banking, Security și Digital Tansformation. Astfel, timp de 24 de ore, participanții au ocazia să își pună ideile în practică și să dezvolte o aplicație alături de membrii echipei din care fac parte.

La DevHacks fiecare echipă se va bucura și de sprijinul mentorilor, profesioniști din domeniul IT, care le vor oferi sfaturi pe toată durata competiției. La finalul celor 24 de ore, participanții își vor prezenta aplicațiile, iar juriul va pune accentul pe impactul asupra societății, nivelul de creativitate și tehnologiile folosite.

Distracția și relaxarea nu vor lipsi de la eveniment. Zonele de Relaxing & Fun, realizate cu ajutorul partenerilor noștri: Tassimo, Pauza de Fructe, Relaxopedia și VR Center, vor facilita interacțiunea dintre participanți, dar și divertismentul.

Mai multe detalii despre hackathon pot fi accesate pe: http://www.devtalks.ro/bucharest/devhacks/