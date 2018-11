The Witcher începe producția. Primele imagini cu Henry Cavill în rolul Geralt din Rivia

Netflix lansează astăzi primele imagini cu Henry Cavill în rolul personajului Geralt din Rivia, înainte de producția pentru The Witcher care va începe în Ungaria.

Noi personje din distribuția The Witcher au fost confirmate: Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) în rolul Cahir, Joey Batey (Knightfall, Strike) în rolul Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) îl va interpreta pe Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) în rolul Istredd, Maciej Musiał (1983) în rolul Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) în rolul Dara, și Anna Shaffer (Harry Potter) o va juca pe Triss.

Noile personaje i se vor alătura lui Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Justice League), cap de afiș în saga The Witcher, care va juca rolul lui Geralt din Rivia. Alte personaje anunțate anterior sunt: Ciri, interpretată de Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands), Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) în rolul lui Yennefer, Jodhi May (Game of Thrones, Genius) în rolul lui Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) în rolul Eist, Adam Levy (Knightfall, Snatch) îl va interpreta pe Mousesack, MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) care o va juca pe Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) în rolul Fringilla, Therica Wilson-Read (Profile) în rolul Sabrina, și Millie Brady (The Last Kingdom, Teen Spirit) în rolul Renfri.

Bazat pe best-sellerul fantasy cu același nume, The Witcher este o poveste despre destin și familie. Geralt din Rivia, un vânător de monștri singuratic, se luptă pentru a-și găsi locul într-o lume în care oamenii se dovedesc uneori a fi mai răi decât fiarele. Acesta întâlnește o vrăjitoare puternică și o tânără prințesă cu un secret periculos și, împreună cu cele două, învață să formeze o echipă și să lupte împreună împotriva primejdiilor.