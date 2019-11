The Witcher a fost reînnoit cu un al doilea sezon

Netflix a anunțat astăzi al doilea sezon The Witcher, noua drama fantasy bazată pe seria de romane best-seller.

Showrunner-ul Lauren Schmidt Hissrich a menționat: „Mă bucură faptul că, înainte ca fanii să vadă primul sezon, putem confirma întoarcerea pe Continent și continuarea poveștilor lui Geralt, Yennefer și Ciri, pentru a demonstra în continuare munca extraordinară a actorilor și echipei.”

Cel de-al doilea sezon va începe producția în Londra, la începutul anului 2020, pentru o lansare planificată în 2021. Actorii Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Man of Steel) în rolul Geralt of Rivia, Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) în rolul Yennefer și Freya Allan (The Third Day, Into The Badlands) care o va interpreta pe Ciri, se vor întoarce în sezonul 2.

The Witcher sezonul 2 va avea opt episoade, la fel ca primul sezon.