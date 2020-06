The Last of Us Part II este jocul exclusiv PlayStation 4 cu cele mai mari vânzări în primele zile de la lansare, fiind vândute peste 4 milioane de copii până la data de 21 iunie, după doar câteva zile de la lansarea oficială.

Studioul Naughty Dog a setat un nou standard în domeniul divertismentului printr-o experiență care sfidează limitele gamingului, așa cum îl cunoaștem. The Last of Us Part II este dovada inovației la scară largă în lumea jocurilor video, oferind o combinație de succes între mecanici de joc excelente și o poveste spusă cu măiestrie, pentru experiența definitorie a unei generații.

„Le suntem recunoscători milioanelor de fani din întreaga lume care au jucat The Last of Us Part II și care ne-au împărtășit experiențele lor în ultima săptămână. Am pornit de la ideea că ne dorim să spunem un alt tip de poveste, una care să expună teme dificile, care să-i provoace pe oameni în moduri neașteptate. Este incredibil felul în care mulți fani au rezonat cu experiența, la fel ca și discuțiile profunde pe care le-a generat acest titlu. De asemenea, am fost extrem de inspirați de creativitea lor – fie că vorbim despre capturile Photo Mode, despre GIF-urile de gameplay uimitoare sau despre cântecele pe care le-au înregistrat cu ajutorul chitarei lui Ellie”, a transmis Neil Druckmann, Vice Președinte Naughty Dog și Regizor The Last of Us Part II.

Sony Interactive Entertainment va aduce în continuare experiențe de calitate pentru fanii jocurilor video și, deși viitoarea generație de console este din ce în ce mai aproape, există încă foarte multe titluri spectaculoase ce se vor lansa în curând pe PS4. Printre ele, Marvel’s Iron Man VR (3 iulie) și Ghost of Tsushima (17 iulie).