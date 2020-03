Telekom Romania răspunde nevoilor de conectivitate din această perioadă și oferă noi beneficii clienților persoane fizice și companii

Telekom Romania răspunde nevoilor de conectivitate din această perioadă și oferă noi beneficii clienților de servicii fixe și mobile, începând de luni, 23 martie 2020.

Clienții Telekom care dețin în prezent servicii de televiziune vor beneficia până pe 30 aprilie 2020 de grila maximă de canale TV, respectiv abonamentul TVL, fără costuri sau obligații suplimentare. Aceștia vor putea viziona 30 de canale în plus cu Telekom TV Interactiv și 24 de canale în plus cu Telekom TV Satelit, pentru a se bucura de acest beneficiu alături de toată familia. Detalii despre lista canalelor incluse în pachetul L sunt disponibile aici.

De asemenea, cei care aleg să se aboneze în perioada 23 martie – 17 mai 2020, pentru 24 de luni, la serviciul de televiziune de la Telekom Romania, vor beneficia de o reducere de 50% la abonament pentru o perioadă de 6 luni, plus HBO și HBO GO cu reducere 100% timp de 12 luni.

„Traversăm o perioadă dificilă, iar lumea și viata de zi cu zi sunt diferite față de acum câteva săptamani. Contextul Corona-19 ne-a schimbat viața, iar la Telekom tratăm cu seriozitate acest virus și noua situație. Magazinele noastre vor rămâne deschise în măsura în care legislația o va permite, pentru a continua să ne deservim clienții. Pe lângă acestea, am pregătit câteva oferte atractive, pentru a face ca timpul petrecut acasă să treacă mai ușor, până când vom depăși această situație”, a spus Andreas Elsner, Director Executiv Comercial, Segment Rezidențial, Telekom Romania.

Mai mult de 90% dintre clienții Telekom care au achiziționat servicii de telefonie mobilă se bucură de beneficii nelimitate: trafic de date și minute naționale. Pentru a putea comunica nelimitat cu cei dragi, începând de astăzi, livrăm la domiciliu cartela Mobil Nelimitat fără costuri și în siguranță. Comanda se face online, pe www.telekom.ro/mobilnelimitat/. Oferta este valabilă doar pentru clienții persoane fizice.

Clienții care achiziționează cartela Mobil Nelimitat au acces la servicii imediat dupa introducerea acesteia în telefon și apelarea numărului 1234, fără a fi necesară deplasarea la magazin. După activarea cartelei, clienții beneficiază timp de 30 de zile de internet 4G nelimitat, minute și SMS-uri naționale nelimitate și de 100 de minute internaționale fix/mobil. În cele 30 de zile, clienții pot alege să utilizeze Mobil Nelimitat în continuare ca o cartelă prepay, sau pot migra online la abonamentul nelimitat cu aceleași beneficii, fără perioadă minimă contractuală. Migrarea la abonament se face printr-o experiență complet digitală, în aproximativ 5 minute. Detalii despre migrarea la abonament aici.

Ofertele pentru serviciile fixe sunt disponibile atât pentru clienții persoane fizice, cât și pentru clienții companii.

„După ce am asigurat continuitatea procesului educațional, chiar și de la distanță, și am sprijinit antreprenorii în continuarea afacerii, am pregatit și alte beneficii noi, experiențe împreună alături de familiile lor cu mai mult conținut de divertisment”, a spus Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial, Segment Business, Telekom Romania.