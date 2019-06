Telekom Romania introduce Minimax în grila sa TV

Incepand cu 1 iunie 2019, Telekom Romania include un nou canal in grila sa de programe TV. Noul canal de divertisment pentru copii Minimax va fi disponibil in pachetul de baza Telekom TV prin tehnologiile satelit, IPTV si cablu digital.

„Ne bucuram sa anuntam ca de acum canalul Minimax face parte din grila Telekom TV, respectand, astfel, promisiunea noastra de a oferi continut de calitate, pentru cele mai diverse nevoi si preferinte. Este ocazia perfecta, de Ziua Copilului, sa le oferim acestora experienta Minimax si de a putea urmari desenele animate preferate, alaturi de parinti“, a spus Andreas Elsner, Director Executiv Comercial, Segment Rezidential, Telekom Romania.“

Minimax are in programa desene animate dedicate copiilor 100% non-violente si este disponibil in 11 tari din Europa si in peste 13 milioane de gospodarii.