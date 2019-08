Telekom Romania anunţă rezultatele financiare pentru T2 2019

Grupul de companii Telekom Romania

Segmentul serviciilor integrate fix-mobil continuă evoluţia pozitivă. Numărul clienţilor pentru aceste servicii a ajuns la 802,511 în T2 2019, în creştere cu 34,4% de la un an la altul;

Venituri consolidate de 231,2 milioane de euro pentru T2 2019;

EBITDA ajustată de 29,8 milioane de euro în T2 2019.

Grupul Telekom Romania anunţă principalii indicatori de performanţă pentru cel de-al doilea trimestru din 2019, încheiat la 30 iunie 2019, conform datelor publicate astăzi de OTE Group.

Veniturile consolidate ale grupului Telekom Romania în T2 2019 au fost de 231,2 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creştere de 6,7% raportată la Q1 2019 şi o scădere cu 2,8% faţă de perioada similară a anului trecut, fiind influenţate şi de venituri mai mici provenite din vânzarea de telefoane mobile, pe măsură ce Telekom Romania s-a concentrat pe ofertele atractive de servicii #Netliberare şi #BusinessLiber.

Veniturile din serviciile fixe în T2 2019 au fost de 59,3 milioane euro, în scădere cu 5,3% faţă de perioada similară a anului trecut, în special ca urmare a veniturilor mai mici din voce fixă, în timp ce veniturile din TV şi broadband au revenit pe creştere după mai multe trimestre. În plus, veniturile din serviciile fixe au crescut consecutiv, faţă de primul trimestru al acestui an (cu 2,6%) după doi ani de scăderi trimestriale succesive, reflectând evoluţia favorabilă a ARPU.

Veniturile din serviciile convergente fix-mobil au continuat tendinţa ascendentă, înregistrând o creştere de 30,2% de la un an la altul, pe fondul creşterii numărului de utilizatori pentru acest segment, cu 34,4%, ajungând la 802.500 de clienţi la sfârşitul celui de-al doilea trimestru al acestui an. Oferta de servicii integrate contribuie semnificativ la loializarea bazei de clienţi a Telekom Romania, o serie de studii de brand şi reţea indicând aceste tendinţe pozitive.

Utilizatorii serviciilor de voce fixă (inclusiv FMC) au ajuns la 2,1 milioane la sfârşitul celui de-al doilea trimestru din 2019, înregistrând o creştere de 0,9% faţă de perioada similară a anului trecut. Creşterea bazei de clienţi pentru serviciile integrate fix-mobil a compensat declinul continuu al numărului de abonaţi pentru serviciile tradiţionale de voce fixă.

Numărul de clienţi pentru serviciile de televiziune a fost de 1,4 milioane în trimestrul doi al acestui an, în scădere cu 5,7% faţă de perioada similară a anului trecut, în principal pe fondul declinului tehnologiei DTH (Direct to Home). În acelaşi timp, segmentul de Internet TV (IPTV) a înregistrat un avans de 15% al numărului de clienţi, de la un an la altul. Venitul mediu per utilizator (ARPU) pentru acest segment a crescut, de asemenea, semnificativ în aceeaşi perioadă.

În trimestrul doi al anului curent, Telekom Romania a înregistrat 1,1 milioane de clienţi pentru serviciile broadband (fix şi mobil) pentru operaţiunile fixe, în scădere cu 5,9% faţă de acelaşi trimestru al anului trecut. În acelaşi timp, ARPU pentru acest segment a crescut faţă de perioada similară a anului trecut.

La 30 iunie 2019, baza totală de clienţi a Telekom Romania Mobile era de 4,5 milioane, în scădere cu 4,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, eforturile companiei de a asigura o bază mai sănătoasă a clienţilor pentru servicii mobile generează rezultate pozitive. Din baza totală de clienţi, segmentul postpaid reprezintă 35%. Veniturile din servicii mobile au scăzut cu 4,4%, până la 78,8 milioane de euro, în principal ca efect al impactului tranziţiei platformelor IT reflectat în trimestrul patru 2018, care a condus la un număr de deconectări în a doua parte a anului. Stabilizarea veniturilor din servicii mobile este preconizată în a doua jumătate a acestui an.

ARPU pentru segmentul postpaid a crescut, de asemenea, semnificativ faţă de primul trimestru al acestui an, continuând tendinţa pozitivă care a debutat în T4 2018 şi reflectând procesul de a asigura o bază de clienţi mai sănătoasă, după ce au fost aplicate corecţiile necesare.

Veniturile din servicii wholesale au continuat să crească în cel de-al doilea trimestru al acestui an, cu 28,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare a creşterii business-ului de trafic internaţional de tranzit.

EBITDA ajustată înainte de IFRS 16 a scăzut cu 20,1% în T2 2019, până la 29,8 milioane de euro, faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, reflectând în principal veniturile mai scăzute din servicii fixe şi mobile. Cu toate acestea, acest rezultat reprezintă o creştere de 12,1% faţă de trimestrul anterior şi reflectă evoluţia pozitivă continuă începând din T4 2018.

Grupul de companii a înregistrat, de asemenea, o îmbunătăţire semnificativă a fluxului de numerar operaţional de la un an la altul, ceea ce reflectă o gestionare riguroasă a fluxului de numerar începând din cel de-al treilea trimestru al anului 2018, precum şi succesul constant al programelor de transformare care vizează costurile şi care încep să genereze un impact tot mai mare în rezultatele financiare şi o îmbunătăţire continuă a eficienţei operaţionale.

“În trimestrul doi al acestui an, vedem rezultate pozitive pentru principalii piloni ai strategiei noastre comerciale. Vedem o creştere susţinută a ofertelor convergente fix-mobil, atât în ceea ce priveşte numărul de clienţi, cât şi contribuţia la veniturile segmentului de servicii fixe. În plus, vedem consolidarea pe segmentul mobil, reflectată într-o bază mai sănătoasă de clienţi pentru serviciile mobile, precum şi în satisfacţia clienţilor pentru ofertele noastre mobile. Avem în continuare o poziţie bună în ceea ce priveşte percepţia de brand, fiind brandul numărul doi în preferinţele clienţilor pe toate segmentele de servicii – mobil, servicii integrate, TV şi broadband.

Numărul clienţilor care beneficiază de tehnologia FTTH continuă să crească, cu o rată anuală de 14%. În acelaşi timp, continuăm să ne îmbunătăţim eficienţa operaţională, prin îmbunătăţirea fluxului de numerar, necesar pentru a asigura creşterea pe mai departe.

Mai mult, ne-am îmbunătăţit baza de costuri în toate categoriile, în special în ultimul an. Astfel de îmbunătăţiri sunt necesare în continuare, pe fondul competiţiei intense şi al presiunii pe marja de profitabilitate, al faptului că în anumite arii avem în continuare costuri în creştere, precum şi necesitatea investiţiilor semnificative în viitor, de exemplu pentru reţea şi digitalizare. Este ambiţia noastră să evoluăm continuu, să ne creştem baza de clienţi şi să optimizăm în continuare structura de costuri, pentru a construi <<operatorul şi ofertele Netliberare ale viitorului>>, în beneficiul clienţilor noştri”, a declarat Nicolas Mahler, Director Executiv Financiar, Telekom Romania.