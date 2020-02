Telekom Romania anunță oferta de portare care îi mulțumește și mai mult pe antreprenori: abonament mobil cu 50% reducere 12 luni, beneficii nelimitate și fără perioadă minimă contractuală

Abonament Freedom 5 cu beneficii nelimitate și 50% reducere în primele 12 luni de la portare, fără perioadă minimă contractuală;

Smartphone 4G în rate plus abonament Freedom 5 începând de la doar 7 euro/lună, fără TVA, în primele 12 luni;

Ofertele se adresează antreprenorilor care aleg să se porteze în rețeaua Telekom Romania între 13 februarie 2020 și 29 martie 2020.

Telekom Romania își continuă misiunea de a simplifica și facilita accesul antreprenorilor la cele mai bune soluții de comunicare, aducând prin oferta de primăvară pentru clienții business noi beneficii care să îi mulțumească și mai mult.

Pornind de la nevoile și dorințele antreprenorilor de a nu avea niciun fel de bariere și limitări în comunicare, clienții business care se vor porta în rețeaua Telekom în perioada 13 februarie – 29 martie 2020 și vor opta pentru abonamentul Freedom 5, vor beneficia de internet 4G, minute și SMS, toate nelimitate, cu 50% reducere la costul abonamentului în primele 12 luni. Astfel, aceștia vor plăti doar 2,5 euro/lună fără TVA (aproximativ 12 lei/lună fără TVA) în primele 12 luni de la portare și 5 euro/lună, fără TVA, după această perioadă.

Totodată, Telekom vine cu o ofertă specială pentru antreprenorii care doresc să beneficieze de facilitatea de plată în rate lunare, fără dobândă și fără investiție inițială, a echipamentelor de care au nevoie pentru afacerea lor, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 36 de luni, la alegerea clientului. Astfel, clienții business care vor achiziționa telefonul Huawei Y6S în rate alături de abonamentul Freedom 5, vor plăti în total doar 7 euro/lună fără TVA (aproximativ 33,5 lei/lună fără TVA), prețul lunar incluzând valoare abonament plus rata pentru telefon. Cei care optează pentru Samsung A10 cu plata în rate, împreună cu Freedom 5, vor plăti în total doar 8 euro/lună fără TVA, pentru abonament plus rata telefonului (aproximativ 38 lei/lună fără TVA). La finalul perioadei de reducere, dacă rămân rate lunare de plată pentru telefon, prețul lunar pentru abonament plus rata telefonului va fi de 9,5 euro/lună fără TVA (45 de lei/lună, fără TVA) pentru Huawei Y6S, respectiv 10,5 euro/lună fără TVA (aproximativ 50 de lei/lună, fără TVA) pentru Samsung A10. Facilitatea de plată în rate a telefonului rămâne valabilă numai pe perioada în care abonamentul Freedom 5 astfel contractat rămâne activ, în caz contrar ratele rămase de plată devenind automat scadente.

“De mai bine de doi ani de zile, am schimbat regulile jocului prin lansarea #BUSINESSLIBER. Am ascultat nevoile clienților și am îndepărtat limitările legate de abonament optimizând mereu serviciile. Știm ce își doresc românii: telefoane performante, securitate și costuri reduse. Noua ofertă vine să susțină nevoile antreprenorilor prin degrevarea de costuri suplimentare în procesul de portare și să îi ajute să își dezvolte afacerile”, a declarat Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial, Segment Business, Telekom Romania.

Un studiu realizat de companie în ianuarie 2020, pe un eșantion de 350 de noi clienți business, reprezentativ la nivel național, arată că peste 70% dintre antreprenorii care s-au portat în rețeaua Telekom Romania sunt mai mulțumiți cu serviciile de telecomunicații pe care le folosesc în prezent decât înainte.

În același studiu, peste 80% dintre clienții business recomandă Telekom ca furnizor de încredere pentru serviciile de mobil și pentru soluțiile integrate fix-mobil. La acestea se adaugă cele de ICT, care sunt personalizate pe specificul fiecărei afaceri.

Mai multe informații despre noile oferte de primăvară și modelele de telefoane sunt disponibile pe website-ul www.telekom.ro/business/