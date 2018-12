Telekom Romania anunţă câștigătorii celei de-a noua ediţii a programului „Bursele Telekom”

Telekom Romania oferă prin programul de responsabilitate socială „Bursele Telekom” câte o bursă lunară în valoare de 1.900 de lei pentru cinci studenți cu rezultate academice excepționale.

Câștigătorii celei de-a noua ediții a programului, care vor beneficia de susținere financiară în perioadele ianuarie – iunie și octombrie – decembrie 2019, sunt:

Livia Măgureanu Ana-Maria Milcu Sara Petres Ştefan Şovea Bogdan Gabriel Drăghici

Ediția de anul acesta a programului „Bursele Telekom” s-a adresat studenților aflați în anul I de studiu într-o instituție de învățământ superior din România, învățământ la zi, profil real, la specializările automatică și calculatoare, cibernetică, informatică, matematică, inginerie electrică, electronică, telecomunicații sau tehnologia informației.

„În fiecare an, prin programul „Bursele Telekom” descoperim tineri excepționali, care ne impresionează prin dorința de a face performanță în educație, prin ambiția de a-și construi un parcurs profesional încă din primii ani de facultate, dar și prin responsabilitatea și spiritul civic de care dau dovadă prin implicarea în proiecte extracurriculare. Generația digitală este foarte bine pregătită, curioasă să descopere și să inoveze, ceea ce face ca misiunea juriului să fie extrem de dificilă în alegerea câștigătorilor. Mulțumim participanților pentru încredera acordată acestui program și juriului pentru implicare”, a declarat Florina Șerban, Expert Responsabilitate Corporativă, Telekom Romania.

Anul acesta s-au înscris în competiție 75 de tineri, din care juriul a ales 10 finalişti şi 5 câştigători în urma interviurilor de selecţie.

Juriul „Bursele Telekom”, ediția 2018, a fost format din: Cristina Bazavan – Blogger, fost redactor șef revista Tabu, jurnalist Europa FM, Radio 21, Emil Cazacu – Profesor Doctor Inginer, Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Claudiu Gura – Mentor CoderDojo Romania, consultant IT cu experiență în companii multinaționale, Sorin Psatta – Lector, Facultatea de Jurnalism şi Stiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti și Integrated Communication Director, Graffiti BBDO România, Mihai Comșa – Recruitment, Assessment and Employer Branding Supervisor, Telekom Romania, Mihai Popa Radu – Managing Partner, Seeds for Success.

„Bursele Telekom” este un program de responsabilitate corporativă al Telekom Romania, organizat cu scopul de a identifica tineri cu potențial de lideri, pasionați de domeniul pe care şi l-au ales pentru studii, cu rezultate şcolare foarte bune şi obiective de carieră foarte bine stabilite, care s-au remarcat prin proiecte extracurriculare şi activităţi de voluntariat. Programul a fost lansat în anul 2010 și a susținut an de an studenți cu performanţe deosebite în domeniul lor de studii. Până în prezent, 110 bursieri, studenți la universități de prestigiu din România, au beneficiat de susținere financiară din partea Telekom. Mai multe detalii despre programul „Bursele Telekom” sunt disponibile pe www.burseletelekom.ro.