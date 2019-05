Telekom Electronic Beats anunță Festivalul în București, în perioada 13 – 16 iunie

Telekom Electronic Beats anunță că următorul său festival va avea loc în București, în perioada 13 – 16 iunie. Evenimentul va fi organizat la clubul Expirat și va reuni peste 20 de artiști din zone muzicale variate, de la avant-pop la techno.

Lineup-ul, detaliat mai jos, include prestații ale HVOB live, IDER și ale artiștilor locali Karpov not Kasparov. Cei interesați de DJ-ing se vor bucura de un DJ set al senzației house DJ Seinfeld, showcase-uri ale casei de discuri Lehult, din Hamburg, precum și ale colectivului „techno-feminist” Discwoman. Festivalul este organizat în parteneriat cu „Platforma Wolff”, un concept de party local.

Pe lângă experiențele muzicale, evenimentul va integra și un Lifestyle Market, unde artiști din domeniile fashion, design, artă și nu numai, își vor vinde creațiile. Totodată, la Lifestyle Market va fi și un pop-up store al casei de discuri germane Kompact. Biletele* sunt disponibile aici: bilete.ro/electronic-beats.

Cauză socială: Telekom Romania se implică în susținerea cauzelor sociale. Astfel, un procent de 50% din prețul de vânzare al fiecărui bilet va merge către Teach for Romania, un ONG care pregătește profesori pentru a deveni modele inspiraționale pentru elevii din mediile defavorizate. În plus, cei care doresc să sprijine cauza Teach for Romania o pot face inclusiv printr-o donație de 2 EURO, prin trimiterea textului “TFR” la numărul de SMS 8844.

Festivalul Telekom Electronic Beats București

13.06.2019

Expirat – terasă

TCFC

Expirat – sală * accesul se face în baza biletului (bilete.ro/electronic-beats)

HVOB live

IDER

Karpov not Kasparov

14.06.2019

Expirat – terasă

Carol & Luca

Expirat – balcon (capacitate limitată)

Donna Leake

DJ Assam b2b Liem (Livestream)

Epikur (Livestream)

Bogman

Romansoff

Expirat – sală *accesul se face în baza biletului (www.bilete.ro/electronic-beats)

“DJ Seinfeld & Lehult Showcase”

DJ Seinfeld

DJ Assam b2b Liem

Epikur

15.06.2019

Expirat Halele Carol

12:00 -19:00 Lifestyle Market cu vendori

Expirat – terasă

Călin & iO

Expirat – balcon (capacitate limitată)

Telekom Electronic Beats prezintă “Platforma Wolff”

Raphael Top Secret

Nipple’s Delight

Expirat – sală *accesul se face în baza biletului (www.bilete.ro/electronic-beats)

“Discwoman Showcase”

Volvox

Umfang

VTSS

Akua

* Pentru anumite evenimente, accesul este permis doar în baza unor bilete specifice. Accesul la evenimentele care vor avea loc pe terasă se face pe principiul primul venit, primul servit.