TechTalks revine cu cea de-a 12-a editie

Cu 5 ani si jumatate in urma, pasionatii de IT, specialistii din domeniu, speakerii locali si internationali, toti cei ce au o afinitate comuna: TEHNOLOGIA, au fost adusi impreuna. Atunci a luat nastere TechTalks, una dintre cele mai faine si puternice comunitati IT&C.

In contextul actual, organizatorii s-au gandit ca editia aceasta sa se desfoare intr-un mod cat mai safe, dar si confortabil, asa ca: TechTalks se muta in online! Conferintele si IT Workshopurile s-au transformat in Webinarii!

Nu esti sigur inca? Mai jos gasesti cateva motive pentru care sa te inscrii:

Participarea este gratuita

Poti participa din confortul casei tale fara sa te deplasezi

Poti interactiona cu echipele companiilor care sustin webinarul prin intermediul chat-ului

Poti adresa intrebari despre ce te intereseaza in cadrul sectiuni de Q&A

Dupa participare ai access la inregistrarea webinarului in cazul in care nu ai reusit sa-ti iei notite

Interactionezi cu alti tineri studenti sau absolventi care au aceleasi preocupari cu tine.

Tu doar asculti, vizionezi webinarul si daca vrei, adresezi intrebari speakerilor. Doar acestia au acces la microfon si video.

De asemenea, procesul de inregistrare este unul rapid si simplu din doar 4 pasi:

Aplici la webinariile de interes (poti aplica indiferent de locatia lor sau a ta):

Astepti sa primesti un mail de confirmare. Primesti link-ul de access la webinar inainte cu o zi – doua de webinar. In ziua webinarului, te logezi utilizand link-ul de access primit pe mail la ora stabilita

Asa ca insrie-te, fa-te cat mai confortabil, urmareste sesiunile online, iar daca ai intrebari, nu ezita sa le scrii in sectiunea de chat live unde speakerii iti vor raspunde la tot ce iti doresti sa afli din domeniu.