System Innovation România: Roboţii Software sunt de 5 ori mai rapizi decât operatorii umani

System Innovation România a investit peste 100 de mii de euro într-o nouă linie de business, bazată pe integrarea roboţilor software UiPath cu soluţiile ERP de la SAP sau alţi furnizori.

Compania are deja o echipă de sase specialişti certificaţi pe tehnologia Robotic Process Automation (RPA) şi trei proiecte finalizate. Pentru 2019, System Innovation România are în plan angajarea a încă 3-4 consultanţi şi depăşirea unei cifre de afaceri de 200.000 euro, exclusiv din vânzarea roboţilor software si a serviciilor conexe. Obiectivele de business urmăresc creşterea capacităţii de implementare a tehnologiei UiPath şi dezvoltarea unui produs propriu de automatizare a introducerii de date în sisteme ERP.

Conform analizelor interne derulate de System Innovation România, pentru activităţi repetitive de preluarea şi introducere date (facturi, comenzi, borderouri etc) un robot software este de până la cinci ori mai rapid decât un operator uman. Mai mult, la viteza de lucru se adaugă programul 24/7 şi eliminarea riscului de eroare prin apariția oboselii sau a rutinei. Preluarea datelor dintr-o factură primită pe e-mail şi introducerea în sistemul ERP implică în medie cca. 25 de click-uri din partea unui operator şi 1,5-2 minute, ca timp. Un robot software implementat de System Innovation Romania derulează aceasta sarcină în doar 20 de secunde.

“În 2018 am pus bazele unei colaborări solide cu UiPath şi am deschis o linie nouă de business. Am investit peste 100.000 de euro în dezvoltarea produsului propriu, asigurarea costurile de operare şi activități de vânzare, însă rezultatele s-au văzut imediat. Avem deja trei proiecte finalizate şi planuri concrete pentru următoarele patru luni. Oportunitățile apărute pentru integrarea tehnologiei RPA cu SAP sunt mari şi cer creșterea numărului de consultanți în 2019. Roboţii software permit companiilor degrevarea angajaților competenţi de activitățile repetitive şi fără valoare adăugată, pentru a le da timpul necesar derulării unor sarcini creative şi punerii în valoare a compeţentele profesionale. Ca o paradigmă plastică: un angajat de la financiar nu trebuie să scrie balanța contabilă, trebuie să o citească şi să o interpreteze. Scrierea ei poate fi automatizată prin utilizarea unui robot software”, afirmă Ciprian Condur, Managing Partner System Innovation România.

Piaţa RPA are o creştere abruptă în România, iar ritmul de creştere greu de estimat pentru 2019. Tendinţa este că roboţii software să devină accesibili şi companiilor medii după ce au fost adoptaţi în masă de corporaţiile internaţionale. Oportunităţile apar pe fondul crizei de personal calificat din România. Piaţa se dezvolta în două direcţii. Prima este cea a adaptării produselor RPA la cerinţele companiilor medii, atât ca şi prețuri cât şi din punct de vedere tehnologic, ceea ce va mări baza de clienţi. Cea de a doua reprezintă încapsularea tehnologiei RPA în produse derivate (chatbots, Artificial Intelligence, Internet of Things) pentru extinderea ariei de aplicabilitate şi obţinerea unor rezultate şi mai performante.