Sun Tech Interactive, la a doua ediție în Sun Plaza. Trei zile de interacțiune cu tehnologie, Gaming și VR

Sun Tech, expoziția interactivă de tehnologie organizată de Sun Plaza anual, revine în perioada 21-23 iunie, cu o ediție extinsă care se va desfășura atât la parter, în Sun Atrium, cât și la etajul 1, în zona centrală.

Publicul va putea interacționa cu noutățile propuse de partenerii din zona de tehnologie în intervalul 10.00-22.00, prin testarea produselor, prin competiții și demonstrații inedite. Anul acesta, accentul va fi pe interacțiunea cu realitatea virtuală, prezentarea soluțiilor de gaming și accesarea celor mai populare jocuri. Vor fi expuse și echipamente din alte categorii – laptopuri, telefoane, imprimante, proiectoare, precum și produse periferice.

Partenerii Sun Tech vor avea și în acest an spații dedicate în care vor prezenta sisteme sau soluții pregătite pentru testare:

– Acer va aduce în rândul publicului cele mai noi dispozitive de gaming din gama Predator pe care se vor desfășura competiții de League of Legends cu premii importante. Pe lângă zona de competiție, vizitatorii vor avea ocazia să exploreze lumi virtuale prin soluția Mixed Reality și să descopere soluțiile destinate creatorilor de conținut din noua gamă ConceptD. Alături de Wacom, la stand se va organiza o competiție de design grafic cu premii.

– ASUS și-a anunțat pentru prima dată prezența la Sun Tech și va întâmpina vizitatorii cu o zonă de gaming dotată cu 10 sisteme pe care se vor desfășura competiții de FIFA19, Mortal Kombat 11 și League of Legends. În plus, cei prezenți la stand vor putea testa și două dintre cele mai noi și performante laptopuri marca Republic of Gamers: ROG Zephyrus S GX701, cel mai compact și subțire laptop de gaming de 17 inci, și ROG Zephyrus S GX502.

– Epson, partener tradițional al Sun Plaza, va etala atât soluțiile de imprimare, cât și pe cele de proiecţie Full HD, într-un concept care pune în valoare parteneriatul cu echipa de F1 Mercedes AMG Petronas. Vizitatorii vor putea testa noile videoproiectoare Epson pe un simulator de curse şi vor putea pleca acasă cu fotografii făcute alături de celebrii piloţi de F1 ai Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton și Valtteri Bottas, tipărite wireless de pe propriul smartphone cu imprimanta Epson L7160.

– Logitech își va expune cele mai noi produse într-un set-up potrivit testării, perifericele însoțind PC-urile, laptopurile și consolele puse la dispoziție. La stand, poate fi testat mouse-ul G502, care se alatură clasei de gaming cu cea mai avansată tehnologie wireles din lume, prin lansarea lui G502 LIGHTSPEED. Tehnologia LIGHTSPEED îi oferă ultra-rapiditate și performanță de neegalat în jocurile esports. În plus, este echipat cu senzorul HERO 16K de generație nouă și este compatibil cu tehnologia POWERPLAY.

– PC Garage îi așteaptă pe toți gamerii entuziaști să testeze sistemele PC Garage Raptor5 Comic Con Edition în cele mai dorite jocuri: Fortnite și Overwatch. Pasionații de IT vor asista la asamblări live pe durata evenimentului, iar cei mai pricepuți vor putea câștiga premii. De mare interes va fi și zona de VR by HTC Vive, unde poate fi testată realitatea virtuală.

– PlayStation va avea un stand animat de echipamente de realitate virtuală și de console pe care vizitatorii pot încerca cele mai noi titluri și jocuri multiplayer.

– Trust Gaming va încălzi atmosfera prin competiții de Fortnite și Heartstone (jucate pe tablete Huawei), iar corner-ul interactiv va avea, pe lângă perifericele cunoscute, și mașina de gaming unică în lume care le va permite celor interesați să joace FIFA19.

Expoziția este deschisă publicului larg cu scopul educației și al divertismentului și nu este destinată vânzării. Mai multe detalii se găsesc aici: www.sun-plaza.ro.