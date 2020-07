Sistemele radio Punct-la-Multipunct de generația a 5-a ale Intracom Telecom furnizate pentru implementarea serviciilor de comunicație de bandă largă din SUA

Soluția de acces radio la punct fix de banda ultra larga de a 5-a generatie, WiBAS™ G5, furnizează servicii de tip Gigabit per abonat în zonele urbane, suburbane și rurale. Echipamentele radio sunt fabricate in Bucuresti, la Intrarom

Intracom Telecom, furnizor global de sisteme si solutii de telecomunicații, ofera portofoliul sau avansat de solutii radio punct-la-multipunct (PtMP) de generatie a 5-a, WIBAS™ G5, operand atat in mod TDD cat si FDD, în spectrul radio licentiat al microundelor, pentru a contribui la obiectivul FCC (Federal Communications Commission) de a reduce decalajului digital existent in zonele rurale și suburbane ale SUA.

Capacitatea Intracom Telecom de a satisface nevoia de acces radio de banda larga la punct fix – FWA (Fixed Wireless Access), de înaltă calitate, precum și portofoliul său global de implementari de success ale rețelelor de tip FWA constituie combinația perfectă care ajuta operatorii și furnizorii de servicii Internet (ISP) in satisfacerea conditiilor de conformitate referitoare la cerintele de comunicare in banda larga (pana la nivel Gigabit) ale programului Finanțării Rurale pentru Oportunități Digitale (RDOF).

Precum a subliniat Comisia Federală de Comunicații, accesul de tip broadband nu mai este considerat un lux, ci o componentă critică în viața zilnica a tuturor americanilor, evidentiind necesitatea stimularii zonelor rurale și suburbane din SUA. Solutia WIBAS™ G5, opereaza in benzile de frecvență de 24,25-29,5 GHz furnizand o viteza de transfer per abonat care depășește 550 Mbps, in conditiile utilizarii de canale radio de 100 MHz lățime. Folosind largimi ale canalului de de 2×100 MHz, fiecare abonat va avea posibilitatea de avea o viteza de nivel Gigabit in transfer de tip downlink precum si o viteza de 500 Mbps în transfer de tip uplink.

Bazat pe cea mai avansată tehnologie de pe piață, sistemul radio WiBAS™ G5 evo-BS, are o flexibilitate ridicata in implementari, fiind capabil de a asigura o conectivitate de nivel inalt intr-o arie de acoperire larga, suportand in acelasi timp integrarea cu o varietate de antene sectoriale de 90° și 180°, ajungand chiar pana la un nivel de acoperire completa de 360°. Datorită dimensiunilor compacte, această stație de bază PtMP nu necesită existenta unor infrastructuri de telecomunicații complexe pentru instalare. În același timp, noul WiBAS™ G5 Connect + este o stație de tip terminal, avansată si remarcabil de ușor de instalat, potrivita in special pentru operatorii care doresc să evite situatiile complicate, dar au totodata nevoie de un echipament hardware de înaltă calitate. Mai mult, prin intermediul modulului uniMS™ SON Gateway a platformei de management uniMS a Intracom Telecom, orice nou terminal poate fi integrat în rețea cu un efort minim. Serviciile de planificare ale retelei pot fi facute prin intermediul modulului de planificare radio din cadrul sistemului uniMS™, iar ciclul de viață total al retelei poate fi gestionat prin intermediul versiunii 8 al aceluiasi sistem de management uniMS™. Aceste sisteme noi de comunicatii radio au fost prezentate in premiera cu ocazia expozitiei MWC Los Angeles 2019.

Tehnologia WiBAS™ PtMP a Intracom Telecom a devenit alternativa preferată la soluțiile de acces prin fibra optica și cupru din Europa, Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Africa. Implementarile recente ale solutiilor de tip FWA ale companiei au fost realizate cu success atat pentru operatori importanti cat si pentru furnizori de servicii de tip Internet din tari precum Italia, Spania, Indonezia și Africa de Sud.

John Tenidis, Director de Marketing al Portofoliului de Soluții Wireless al Intracom Telecom, a comentat: „Dezvoltăm tehnologia de tip acces radio la punct fix – FWA de 22 de ani, plasand conceptele de capacitate și grad de conectivitate in centrul procesului de inovare. Cea de-a cincea generație a platformei noastre FWA se apropie de obiectivul de a furniza serviciul de tip Gigabit locuințelor aflate la distante lungi. Tehnologia noastră asigură un serviciu fiabil ce poate fi livrat populației care trăiește în zonele rurale”.

Dharminder Chanana, CEO al filialei Intracom Telecom din SUA, Conklin-Intracom, a declarat: „Accesul bidirectional, ultra-rapid, de bandă largă, s-a dovedit a fi un factor critic care influenteaza creșterea economică și prosperitatea unei națiuni. Ne-am angajat să sprijinim operatorii și ISP-urile în exploatarea programului RDOF datorită expertizei noastre internaționale în planificarea și dezvoltarea rețelelor precum și a portofoliului nostru complet de soluții de rețea wireless și a serviciilor necesare pentru construirea rețelelor de banda ultra larga”.