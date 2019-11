Seeds for the Future, programul educațional Huawei, ajunge la cea de-a șasea ediție

Huawei Technologies, furnizor de top la nivel global în domeniul soluțiilor de tehnologie pentru informații și comunicații, menține în continuare ferm angajamentul față de sistemul de învățământ, din România, sprijinind studenții români prin dezvoltarea și continuarea unor proiecte educaționale și stagii de practică, precum Huawei Seeds for the Future.

Programul Huawei Telecom Seeds for the Future a ajuns, în 2019, la cea de-a șasea ediție, fiind sprijinit de Ministerul Educației și Cercetării, de Ministerul Societății Informaționale, dar și de cele mai mari universități de profil din țară. Pe parcursul ultimilor ani, programul a captat din ce în ce mai mult atenția studenților, astfel că a devenit unul dintre cele mai vestite din România.

Vlad Doicaru, Enterprise Director Huawei România, vorbește despre acest proiect: ”Prin continuarea, an de an, a programului Seeds for the Future, ne dorim să le oferim studenilor atât o experiență interculturală, cât și accesul la tehnologiile Huawei. Practic, principalele obiective pe care le urmărim prin acest proiect constă în îmbunătățirea educației din domeniul ITC, armonizarea cunoștințelor teoretice cu cele practice și susținerea tinerilor într-adevăr pasionați de acest domeniu, în România.”

Cu ajutorul acestui program educațional, studenții înscriși la facultăți cu profil tehnic, dar nu numai, au posibilitatea de a urma un training de specializare care se desfășoară la sediul central al Huawei, din Shenzhen, China, cu ajutorul căruia își înșusesc atât noțiuni teoretice, cât și practice.

Anul acesta, zece studenți, opt din România și doi din Republica Moldova, au fost trimiși de Huawei România în China, la finalul lunii august. Prima săptămână a programului s-a desfășurat la Beijing, unde cei zece studenți au participat la cursuri intensive de limbă și cultură chineză, dar au și vizitat obiective turistice și istorice ale orașului, familiarizându-se, astfel, cu o parte semnificativă a culturii chineze. În cea de-a doua săptămână a experienței, studenții au mers în Shenzhen, în campusul Huawei Academy. La sediul central al Huawei, studenții s-au bucurat de sfaturi și consultanță din partea specialiștilor companiei și au avut acces la cele mai moderne tehnologii din laboratoarele Huawei.

Maria Din, participantă în cadrul programului de internship Seeds for the Future 2019, a relatat experiența din China: ”Pentru mine, a fost un prim contact apropiat cu o cultură atât de aparte, având în vedere diferențele majore între cultura română și cea chineză, experiența a fost una foarte interesantă. Seeds for the Future a fost o șansă unică și impresionantă pentru mine, în cadrul căreia am învățat și descoperit lucruri noi, am luat lecții de limbă chineză, am descoperit mâncăruri noi, dar am luat contact și cu alte patru culturi de care am reușit să mă apropii. Sunt pasionată de tehnologie, de IoT, iar în cadrul Seeds for the Future, am avut oportunitatea să observ îndeaproape cum funcționează aceste sisteme, astfel că am decis să merg în continuare pe acest drum. Studiez ingineria de afaceri și aș vrea combin ce învăț la facultate cu ce am învățat în programul de internship, pentru a ajuta Huawei să creeze un oraș inteligent în România.”

Prin crearea și continuarea Seeds for the Future, un program care facilitează educația IT, dar și prin intermediul experiențelor practice, destinate sprjinului viitoarelor talente locale, Huawei a devenit un partener strategic al sistemului educațional din România.