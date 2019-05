Se caută cele mai bune startup-uri tech în competiția Central European Startup Awards

Startup-urile care integrează componente software sau hardware se pot înscrie direct sau pot fi nominalizate la faza națională a competiției Central European Startup Awards.

Impact Hub Bucharest este partenerul oficial al competiției naționale, dar și în organizarea marii finale regionale de pe 21 noiembrie din București, care va aduce împreună reprezentanți ai ecosistemului antreprenorial din Europa Centrală și de Est.

Central European Startup Awards este o competiție desfășurată în 10 țări: Austria, Polonia, Cehia, Slovacia, România, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia și Ungaria și se adresează startup-urilor ale căror produse sau servicii se bazează pe soluții tehnologice inovatoare.

Competiția pune în centrul atenției antreprenorii și startup-urile care contribuie la progres, care propun schimbări și soluții, care se diferențiază prin impact, creștere și inovație.

Nominalizările/autonominalizările sunt deschise și pot fi făcute pentru următoarele categorii:

Startup of the Year

Founder of the Year

Best Social Impact Startup

Best Fintech Startup

Best Prop-Tech Startup

Investor of the Year

Best Accelerator/Incubator Program

Best Newcomer

Best Female Role Model

Best IoT Startup

Best AI/ Machine Learning Startup

Best Biotech Startup

Best Coworking Space

Best Blockchain Startup

People’s Choice

Detalii despre nominalizări pot fi găsite pe www.impacthub.ro/cesa

Finaliștii fiecărei categorii vor trece apoi într-o etapă de jurizare, dar vor putea fi susținuți și prin vot public pentru a reprezenta România la nivel regional. Cele mai bune startup-uri la nivel regional vor fi premiate la evenimentul internațional organizat Impact Hub Bucharest, la Radisson Blu Hotel, București.

Printre câștigătorii edițiilor precedente se numără Instant Factoring (Best Fintech Startup în România și la nivel regional în 2018), Alexandru Iliescu (Founder of the year, câștigător și al etapei regionale în 2018) UiPath Romania (Startup of the Year, Founder of the Year și Best AI Startup în 2017), URADMonitor care a fost laureat la categoriile Best IoT Startup și Best Smart City Solution, dar și Mira Rehab, câștigător al competiției globale în 2016 la categoria Best Social Impact Startup.