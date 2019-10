Samsung și YouTube Premium lansează Stream Your Dream – Vlog Your Way Up

Samsung Electronics România împreună cu YouTube Premium au dat startul înscrierilor în campania Stream Your Dream – Vlog Your Way Up, cel mai amplu program de mentorat dedicat creatorilor de conținut video.

Stream Your Dream este un proiect dezvoltat de Samsung România cu obiectivul de a contribui la formarea unei generații noi de micro-influenceri. Demarat în 2017, cele 4 ediții care au avut loc până acum au fost gândite sub forma unor module cu tematică diferită adresând creatori de conținut cu pasiuni diverse (tehnologie, fotografie, călătorii etc.), abordând structurat etapele de mentorat teoretic si practicat.

Ediția cu numărul cinci este cea mai amplă ediție Stream Your Dream de până acum și este realizată de Samsung în colaborare cu YouTube România și se adresează creatorilor de conținut video la început de drum, care vor să știe ce se află în spatele unei cariere de succes în mediul online. Mentorii acestui program sunt vloggeri renumiți în domeniile lor de activitate: George Buhnici, cu cel mai mare canal de tech din România, Andreea Balaban, una dintre cele mai cunoscute și premiate vloggerițe de fashion & beauty, Radu Constantin, unul dintre cei mai inovatori creatori de conținut de entertainment, Maximilian Ioan, unul dintre cei mai vechi vloggeri din zona de gaming și Noaptea Târziu, trio-ul care a cucerit internetul cu parodiile lor muzicale. Gazda evenimentului va fi Mihai Hash, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri români și primul care a atins pragul de un milion de subscriberi pe YouTube.

„Suntem entuziasmați că avem ocazia să strângem laolaltă unii dintre cei mai talentați creatori de conținut online, care vor împărtăși din experiența lor cu cei aflați la început de drum, care sunt atrași de acest domeniu, dar poate nu știu de unde să înceapă sau de ce abilități sau resurse au nevoie. Știm că accesul la tehnologie este unul dintre factorii cei mai importanți pentru a crea conținut de calitate, motiv pentru care Samsung a crezut de la început în acest proiect și în importanța tehnologiei pentru devoltarea unei noi generații de creatori de conținut”, a declarat Simona Panait, Director de Marketing Samsung România și Bulgaria.

“YouTube este locul unde creatorii de conținut construiesc comunități în jurul unor pasiuni comune, în toate domeniile: de la tehnologie și gaming, până la muzică și fashion. Iar numărul acestor persoane creative este în continuă creștere în România. Suntem încântați să ne implicăm în acest proiect pentru a ajuta noua generație de creatori să se afirme și să dezvolte conținut de calitate.” Dan Oros, Head of Marketing Google & YouTube România.

Condiții de participare în cadrul Stream Your Dream, ediția a 5-a

Data limită de înscriere în campania Stream Your Dream este 27 octombrie 2019.

Cei care vor să se înscrie în program sunt îndemnați să se înscrie în platforma Stream Your Dream (https://www.samsung.com/ro/stream-your-dream/) cu cel mai bun video de-al lor realizat în 2019 sau cu un video creat special pentru această campanie care să răspundă la întrebarea: care este visul tău? Participanții trebuie să aibă un canal de YouTube public și minimum 1000 de subscriberi pentru a fi eligibili.

300 de oameni vor fi selectați și vor primi accesul la conferința care va avea loc pe 9 noiembrie, având șansa să se înscrie la sesiuni de mentorat one-to-one, să participe la evenimente Samsung și YouTube viitoare și să aibă parte de experiențe în premieră. Criteriile de jurizare vor fi: respectarea tematicii, creativitatea, precum și relevanța.

Aceștia vor avea ocazia să afle de la mentorii din program, precum și de la reprezentați Samsung și YouTube, care sunt secretele din spatele succesului unui canal de YouTube, sfaturi utile pentru cei la început de drum, tips & tricks despre procesul realizării clipurilor video etc.

În cadrul conferinței, cei 300 de participanți vor avea ocazia să convingă unul dintre cei cinci mentori că merită șansa de a trece în etapa a doua a programului – aceea de a beneficia de sesiuni one-to-one cu aceștia, de a învăța direct de la ei tips & tricks pentru a avea conținut de calitate.

Înscrierile se pot face între 11 și 27 octombrie 2019, ora 22:00, iar câștigătorii vor fi anunțați ulterior pe pagina de Facebook a Samsung România.