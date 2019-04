Samsung sărbătorește 50 de ani cu lansarea Samsung QLED 2019 în România

Samsung a lansat în România noua gamă QLED 2019, în cadrul unui eveniment Samsung Fusion Art, în care a sărbătorit și primii 50 de ani de istorie Samsung. În cadrul evenimentului, invitații au avut ocazia de a interacționa direct cu produsele din noua gamă, o serie de televizoare 8K și 4K cu diagonale diverse.

„Din 1969, când a fost produs primul televizor Samsung, am parcurs un drum marcat de o multitudine de inovații și premiere globale, iar toate aceste realizări au ajuns să fie recunoscute la nivel global. Astfel, în prezent, Samsung este în top 10 branduri din lume, lider în industria de tehnologie, iar de 13 ani numărul 1 la nivel global pe segmentul de televizoare”, a declarat Victor Armășelu, Director al Diviziei Consumer Electronics, în cadrul Samsung Electronics România.

Samsung a lansat în 1998 primul televizor digital, pentru ca, aproape 10 ani mai târziu, să producă primul TV cu tehnologia LED. În 2013, compania a introdus primul televizor curbat, iar în urmă cu trei ani primul televizor cu panel de 10 biți Quantum Dot.

„Odată cu lansarea acestui tip de ecran, am deschis o nouă eră a tehnologiei TV pe care am adus-o aproape de perfecțiune, integrând una dupa alta tehnologii de imagine inovatoare (AI Upscalling, HDR10+, Direct Full Array), noi funcționalități smart, precum Bixby, Smart Things sau One Remote, toate integrate într-un produs cu un design desăvârșit – ecran fără margini, conexiunea unică One Invisble Connection și modul Ambient”, a completat Victor Armășelu.

Gama QLED 2019

Produsele din gama QLED 2019 care au fost lansate în România includ peste 20 de modele, inclusiv mai multe televizoare de format mare. Acestea au dimensiuni începând cu 43” și până la 98” și vin în serii consecutive, de la 60 până la seria 90 în 4K și încheind cu seria 950 la rezoluție 8K.

Pentru a oferi utilizatorilor conținut în diferite rezoluții – 4K sau chiar 8K – Samsung a echipat atât noile modele QLED 4K, cât și cele 8K, cu procesorul Quantum. Acesta folosește inteligența artificială pentru optimizarea imaginii și a sunetului prin algoritmi de machine learning, susținut de tehnologia HDR10+.

Televizoarele Samsung Smart TV din 2019 sunt compatibile cu Amazon Alexa și Google Assistant, iar cei ce-și doresc o interacțiune mai complexă prin comandă vocală, pot apela la Bixby 2.0, asistentul virtual Samsung.

Cu ajutorul Ambient Mode, ecranul din stand-by cu tema aleasă de utilizator poate fi folosit ca fundal pentru muzică, atunci când televizorul nu este activ, iar cu ajutorul temelor disponibile, utilizatorii își pot decora camera și atmosfera pe baza propriilor preferințe.

QLED 8K 2019 a fost echipat cu HDMI 2.1, astfel încât să ofere utilizatorilor premium streaming la viteze înalte. De asemenea, având generația a doua de optimizare a imaginii prin algoritmi de inteligență artificială și machine learning destinate 8K, cât și funcțiile Quantum HDR și Direct Full Array Elite, QLED 8K va reda o imagine cât mai apropiată de realitate și un control mai precis al imaginii de fundal.

Gama QLED 8K a fost extinsă, prin introducerea diferitelor dimensiuni ale ecranului, de la 55” la 98”.

De asemenea, Samsung va lansa în curând un pachet de 8 beneficii asociate: