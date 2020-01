Samsung reinventează îngrijirea hainelor cu un nou aparat care reîmprospătează și igienizează îmbrăcămintea fără spălare

Samsung a anunțat lansarea AirDresser pe piețele din întreaga lume, inclusiv UK și Rusia. Cea mai recentă inovație de la Samsung folosește aer și aburi puternici pentru a îndepărta praful și germenii, împrospătând și igienienizând hainele.

„Samsung vine în întâmpinarea stilului de viață modern și ajută utilizatorii să regândească felul în care au grijă de garderoba lor, oferindu-le mai mult timp liber pentru ceea ce contează cu adevărat pentru ei. AirDresser este răspunsul Samsung la cererea utilizatorilor pentru electrocasnice cu performanțe mai dinamice, venind cu o soluție ușoară și eficientă care răspunde nevoilor utilizatorilor de a avea haine curate, proaspete, fără bacterii, bine îngrijite“, declară Jennifer Song, Vice President of the Digital Appliances Business at Samsung Electronics.

Odată ce piesa de îmbrăcăminte este agățată în interiorul lui Air Dresser, utilizatorul poate iniția ciclul, așteptând ca sistemul să își desfășoare cursul: Jet Air and Air Hangers eliberează un aer puternic pentru a elimina praful impregnat în țesătură, cu un zgomot minim, astfel încât poate fi folosit oriunde în casă, inclusiv în dormitor.

Apoi, JetSteam igienizează hainele pentru a înlătura bacteriile, virușii și alergenii. Infuzând adânc în țesătură aburi cu temperatură ridicată, JetSteam este instrumentul perfect pentru sterilizarea de rutină a hainelor și a altor obiecte de uz casnic, precum lenjeria și jucăriile din material delicat.

Aparatul folosește funcția de dezodorizare pentru a reîmprospăta hainele, descompunând particulele care provoacă mirosurile neplăcute cauzate de transpirație, tutun și diverse alimente. Tehnologia Self Clean dezumidifică, igienizează și dezodorizează interiorul AirDresser fără a fi nevoie de detergenți duri. Acesta avertizează utilizatorii ori de câte ori are nevoie de curățare, la fiecare 40 de cicluri.

Funcția Heatpump Drying usucă hainele la temperatură scăzută, reducând la minimum deteriorarea provocată de căldură. Cu funcția Wrinkle Care, AirDresser netezește cutele fără să fie nevoie de călcare, folosind o combinație de aburi și aer care relaxează țesăturile.

Samsung promite că noul gadget curăță inclusiv materiale delicate, precum blana, care necesită de obicei servicii profesionale. Ciclul de îngrijire a blănurilor dezumidifică 90% din umiditatea prinsă în blană, mărindu-i volumul cu 78%, ajutând la menținerea stării inițiale, prelungindu-i astfel durata de viață. În AirDresser pot fi curățate articole din blană, inclusiv paltoane și șaluri, păstrându-le textura și culoarea inițială pentru mai mult timp.

Air Dresser asigură condiții optime și pentru hainele din exterior. Funcția de dezumidificare atrage aerul din cameră și extrage umiditatea din acesta.