Samsung prezintă la CES 2019 viitorul vieții interconectate

Samsung Electronics a anunțat astăzi modul în care investițiile companiei în tehnologiile AI, IoT și 5G vor servi drept elemente de construcție pentru viziunea sa în ceea ce privește viața interconectată.

Compania a dezvăluit, de asemenea, viitoarele platforme de robotică care au la bază AI, care pot fi folosite pentru a gestiona activitățile zilnice, ca de exemplu ajutarea populației în vârstă să își țină sub control rutina de sănătate.

„În 2019 Samsung Electronics sărbătorește 50 de ani de existență, iar în ultimii 50 de ani ne-am luat angajamentul de a aduce inovații semnificative pentru a îmbunătăți viața consumatorilor de pretutindeni. În 2019, ducem lucrurile la nivelul următor și ne folosim de faptul că suntem lideri în industrie pentru a transforma în realitate viziunea noastră despre viața interconectată“, a declarat HS Kim, președinte și CEO al diviziei Consumer Samsung Electronics.

Intelligence of Things prin IoT, 5G și Ai

Viziunea Samsung despre viața interconectată are în spate conceptul de Intelligence of Things – IoT, 5G și AI, toate aceste tehnologii lucrând împreună, pe mai multe device-uri simultan, pentru a crea experiențe la un alt nivel. La conferința de presă CES care a avut loc astăzi în Las Vegas, compania a explicat modul în care activitatea sa în aceste tehnologii de bază permite inovarea în întregul său portofoliu de produse.

De la unificarea aplicației SmartThings și introducerea SmartThings Cloud, ecosistemul SmartThings a crescut semnificativ. Numărul utilizatorilor înregistrați pe SmartThings a crescut cu 220%, iar instalările de aplicații au crescut cu 61%. Numărul partenerilor care participă la acest ecosistem a crescut de asemenea cu 44%. Astăzi, utilizatorii se pot bucura de experiențele SmartThings pe dispozitive de la brand-uri de top la nivel mondial, cum ar fi Amazon, Google, Bose, Sylvania și Plume.

Samsung și-a luat în serios rolul său de lider în telecomunicații și a făcut pași importanți în vederea aducerea conectivității 5G cât mai aproape consumatori. Samsung este pe primul loc în ceea ce privește deținerea de brevete de invenție, având și certificarea ETSI, și a înregistrat mai mult de 2.000 de brevete în domeniul 5G în noiembrie 2018. Este de asemenea și prima companie din lume care primește aprobarea FCC cu privire la echipamentul său comercial 5G. Compania a permis comercializarea rețelelor 5G mobile și de domiciliu prin operatorii de transport mari din S.U.A. și toți cei trei operatori de telefonie mobilă din Coreea, făcând și teste suplimentare în Europa (inclusiv în România) și Asia. Samsung este dedicat în misiunea sa de a aduce puterea 5G în mâinile consumatorilor, cu un smartphone 5G care va fi lansat în prima jumătate a anului 2019.

Samsung consideră că inteligența artificială (AI) este foarte utilă în simplificarea multor aspecte complexe din lumea actuală. În acest scop, compania a înființat șapte Centre Globale AI și adoptă tehnologii unice în produsele și serviciile sale. Și pentru a se asigura că Samsung lucrează cu cei mai buni din domeniu, Samsung NEXT și Centrul de strategie și inovare Samsung (SSIC) au investit în ultimii cinci ani în mai mult de 20 de start-up-uri.

Bixby, platforma inteligentă Samsung, se extinde

Bixby era la început o modalitate mai inteligentă de a utiliza telefonul Galaxy. Astăzi, evoluează constant în a deveni o platformă AI scalabilă, integrată pe tot mai multe dispozitive. Compania a anunțat că inteligența Bixby va fi inclusă în televizoarele QLED 2019, precum și pe cele premium, dar și pe frigidere, mașini de spălat, aparate de aer condiționat, dispozitivele mobile, difuzoare AI și multe altele. În plus, Bixby se extinde la o nouă platformă Digital Cockpit și una de robotică.

Uber, Ticketmaster și alții folosesc Bixby pentru a-și face serviciile mai inteligente. Astăzi, Samsung a anunțat că iHeartRadio s-a alăturat în calitate de nou partener. Iar Bixby va continua să crească pe măsură ce alți parteneri, cum ar fi Google, se alătură ecosistemului.

Samsung a anunțat, de asemenea, filozofia care stă la baza AI: corectitudine, responsabilitate și transparență. Pe măsură ce lucrează în vederea avansului tehnologiei AI, Samsung se angajează să se asigure că algoritmii pe care îi construiește sunt îndeajuns de complecși, protejarea informațiilor despre utilizatori și a confidențialității sunt priorități de vârf, astfel încât este ușor pentru consumatori să înțeleagă cum folosește compania datele lor.

În portofoliul pe 2019 al Samsung se află crearea de experiențe la un alt nivel

Samsung a prezentat, de asemenea, o gamă de noi inovații, toate acestea având rolul de a simplifica sarcinile de zi cu zi și de a oferi o experiență personalizată și unică pentru fiecare utilizator în parte.

Entertainment:

Samsung a lansat modelul 98” LED QLED 8K – fiind cel mai mare de până acum – adăugând la seria din 2019 modele de 65″, 75″, 82″ și 85″. Echipat cu chip-ul Procesor Quantum 8K, gama 8K oferă cea mai bună calitate a imaginii în QLED, design de vârf, precum și caracteristicile inteligente specifice gamei și în 8K, în mult mai multe dimensiuni. Indiferent dacă spectatorul vizionează conținut printr-un serviciu de streaming, set-top box, HDMI, USB sau chiar prin intermediul telefonului mobil, tehnologia patentată AI Samsung poate recunoaște orice tip de conținut, indiferent de rezoluția originală, aducându-l cât mai aproape de calitatea 8K. Acesta este cel mai inteligent și cel mai puternic televizor Samsung de până acum.

În 2019, televizoarele Samsung Smart oferă mai multe moduri de a căuta conținut și mai multă compatibilitate cu dispozitivele conectate decât oricând. Cu un algoritm AI îmbunătățit care memorează serviciile de abonament ale utilizatorilor, conținutul preferat și obiceiurile de vizionare, Universal Guide permite utilizatorilor să găsească mai ușor un show pe care să îl vizioneze. Utilizatorii au, de asemenea, mai multe opțiuni ca oricând să gestioneze conținutul pe care îl vizionează cu ajutorul propriei voci, cu ajutorul noilor aplicații Bixby și AI Remote, dar și Amazon Echo și Google Home – pentru a controla mai ușor televizoarele Samsung.

În încercarea de a aduce cât mai multe opțiuni de divertisment, plus valoare și funcționalitate ridicată utilizatorilor de televizoare smart Samsung, compania a anunțat că va oferi iTunes Movies și TV Shows, precum și Apple AirPlay 2 pe modelele Samsung Smart TV începând din această primăvară. Implementarea acestor aplicații pe televizoarele smart Samsung din 2018 va fi posibilă printr-un update firmware. În premieră în industrie, aplicația iTunes Movies și TV Shows va fi disponibilă doar pe televizoarele smart Samsung în 100 de țări. Serviciile de suport AirPlay 2 vor fi disponibile pe televizoarele smart Samsung din 190 de țări.

Acasă:

Family Hub 2019 este mai intuitiv și mai inteligent ca oricând. Noul Family Board oferă o experiență a afișajului regândită, permițând membrilor familiei să comunice și să împărtășească amintiri într-un ecran disponibil pe frigider. Onorat să primească premiul CES 2019 pentru inovație, Hub Family 2019 cu noul Bixby le permite utilizatorilor să interacționeze într-un limbaj comun cu acesta pentru a afla răspunsuri la orice fel de întrebări, a stabili setările cuptorului, a căuta rețete sau a chema un Uber. În plus, Bixby arată informația și pe ecran, alături de imagini sugestive, pentru a îmbunătăți astfel experiența pe care utilizatorul o are cu aplicația. Aceste noi funcții vor fi disponibile printr-un update automat pentru primele modele Family Hub.

Noua mașină de spălat cu încărcare frontală, de asemenea un câștigător al premiului 2019 CES pentru inovație, poate finaliza un program de spălare în doar 30 de minute datorită funcției SuperSpeed. Cu Bixby, utilizatorii pot avea acces la informații suplimentare, cum ar fi recomandări în ceea ce privește programul de spălare cel mai indicat, fie programarea unui ciclu de spălare la timpul selectat de utilizator și conectarea automată la ciclul de uscare, precum și monitorizarea în ansamblu a funcțiilor aplicației.

Muncă:

Samsung a prezentat o serie de produse noi, inovatoare, care îmbină productivitatea și flexibilitatea pentru a-I ajuta pe utilizatori să rezolve ce au de făcut cât mai repede. Noul Notebook 9 Pro a fost reproiectat, fiind destinat profesioniștilor mereu în mișcare, ajutându-i să-și atingă maximul de creativitate, în timp ce laptopul de gaming Notebook Odyssey, alimentat cu noua unitate NVIDIA® GeForce RTX ™ 20 din seria GPU, poate fi folosit atât pentru task-uri de muncă, cât și jocuri. Samsung Space Monitor vine cu un design elegant și funcționalitate ridicată pentru a ajuta utilizatorii să se concentreze doar asupra a ceea ce se află pe ecran și nu în afara lui. Este construit în așa fel încât să fie economisit cât mai mult spațiu, este minimalist, cu un stativ flexibil de prindere integrat pentru birou, putând fi așezat așa cum îi este cel mai comod utilizatorului, pentru a avea parte de maximă productivitate. Dincolo de calitățile estetice de necontestat, Space Monitor-ul de la Samsung deține funcții special concepute pentru un monitor de performanță. Modelul de 27 inci are rezoluție QHD pentru imagini incredibil de clare, în timp ce modelul de 32 de inci afișează conținut în 4K UHD.

Șofat interconectat:

Samsung a prezentat, de asemenea, ultimele progrese înregistrate cu HARMAN, dezvăluind inovații din domeniul tehnologiei auto. Platforma Digital Cockpit 2019 oferă o experiență îmbunătățită când vine vorba de mașinile electrice, axându-se pe conectivitate, personalizare și siguranță.

Odată cu integrarea aplicației Bixby în experiența de ansamblu oferită de mașinile electrice, soferii pot verifica câtă benzină mai au în rezervor și pot seta temperatura din masină. Folosind camere la bord, platforma Digital Cockpit recunoaște fiecare sofer și fiecare pasager în parte și personalizează spațiul personal al mașinii în funcție de aceștia – ajustând caracterisiticile display-ului, înălțimea scaunului, lumina, difuzând playlist-urile preferate. Pasagerii se bucură de ecrane personalizate pe bancheta din spate și pot chiar să lucreze dacă se conectează pe ecran cu ajutorul In-vehicle Samsung DeX. Platorma oferă, de asemenea, o experiență mai sigură a condusului, cu ajutorul sistemului de vizionare ce înlocuiește oglinda retrovizoare și soluții de siguranță bazate pe camere video.

Toate acestea sunt posibile datorită tehnologiei Cellular-V2X care încorporează expertiza Samsung în soluții de rețele mobile cu tehnologii din domeniul auto. Primind Samsung C-V2X, mașinile vor putea primi și analiza informații care vor face din experiența condusului una mult mai sigură și mai plăcută.

Soluții pentru dispozitive:

Pentru a avansa în domeniul AI, Samsung crede că infrastructura AI de astăzi trebuie să evolueze în așa fel încât să devină cât mai autonomă. Din acest motiv, compania lucrează pentru a lansa un portofoliu cuprinzător de soluții care vor contura viitorul dispozitivelor inteligente.

Memoria mobilă Samsung și procesoarele compatibile cu AI, inclusiv recent lansata linie Exynos Auto, vor permite o procesare mai rapidă și mai eficientă. În același timp, soluțiile avansate de memorie vor îndeplini cerințele riguroase pe care le impun centrele de date și întreprinderile, pe măsură ce vor termina task-uri AI din ce în ce mai complexe.

Platforme de robotică pentru viitorul AI

Samsung a prezentat și viziunea companiei în ceea ce privește viața interconectată, arătând ultimele evoluții în ceea ce privește platformele de robotică, inclusiv Samsung Bot Care, Samsung Bot Air, Samsung Bot Retail și Samsung GEMS. Printre platformele de robotică, Samsung a oferit o primă demonstrație publică a Samsung Bot Care, care îi ajută pe consumatori să își gestioneze rutinele de sănătate. Cu avansurile înregistrare în AI și robotică, compania își valorifică cele mai bune resurse pentru a avea un impact pozitiv asupra societății și a construi o lume mai bună.