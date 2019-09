Samsung lansează „Selfie cu elfii”, prima carte de poezii augmentate pentru copii

Samsung România lansează în această toamnă o noua experiență captivantă cu dARe by Samsung: Selfie cu elfii, prima carte de poezie pentru copii, în realitate augmentată, din România.

Noua carte, semnată de Carmen Tiderle, este o inițiativă de susținere a consumului isteț de tehnologie, care demonstrează că universul cărților printate nu se pierde în lumea internetului și a multitudinii device-urilor, ci dimpotrivă, tandemul carte-tehnologie poate funcționa armonios, într-o manieră complementară și inovatoare.

Fiecare ilustrație din carte poate fi scanată cu dARe by Samsung, îmbogățind experiența de lectură pentru cei mici și cei mari și încurajând, astfel, apropierea între copii și părinți, prin intermediul tehnologiei, dar și dezvoltarea relației dintre copii și cărți.

Bucuria de a citi și de a descoperi noi aventuri virtuale poate fi experimentată cu ajutorul aplicației dARe by Samsung, un partener pentru evenimente urbane, culturale și facilitator al experiențelor augmentate, care ilustrează cum arta și tehnologia se pot îmbina și crea experiențe în realitate augmentată.

“Ne bucurăm că am avut ocazia să contribuim la crearea unei experiente ludice și inovatoare: prima carte de poezii pentru copii, în realitate augmentată, din România. Tehnologia are un rol din ce în ce mai important în educația timpurie. Tocmai de aceea, în calitate de lider în tehnologie, am vrut să susținem eforturile părinților de a petrece cât mai mult timp de calitate împreună cu copiii lor, într-un mod creativ, folosind elemente tehnologice de ultimă generație. Suntem convinși că această modalitate de interacțiune va fi o bucurie pentru întreaga familie“, a menționat Livia Fericean, Corporate Citizenship & Public Affairs Manager Samsung.

Selfie cu elfii este un proiect de imaginație inițiat de Samsung România. Cartea a apărut la Editura Vellant, sub semnătura lui Carmen Tiderle, ilustrația și layout-ul sunt create de Vali Petridean, cu un conținut de realitate augmentată facilitat de aplicația dARe by Samsung, iar animațiile, amplificate de One Night Gallery, sunt opera lui Tudor Calnegru.

“Când am primit de la Samsung propunerea de a scrie «poezii pentru copii, cu rime, funny, în stilul tău», dar despre tehnologie, mi-a fost puțin teamă că e un subiect despre care știu mai puține decât publicul meu: copiii. Am depășit-o, însă, rapid căci am făcut ce fac mereu: încerc să privesc orice temă din perspectiva lor. Adaug, apoi, din experiența mea de om mare. Așa au ieșit motanul Zet pentru care tehnologia nu mai e un secret, elanul Moose care trimite mașini electrice în spațiu, leii care își comandă mâncare online, unicornii și elfii doritori de selfie… Cât despre wow-ul acestei cărți, faptul că putem vedea ilustrațiile augmentate cu ajutorul aplicației dARe by Samsung, el nu e doar un artificiu, ci un mod de a-i face pe copii să se apropie de citit prin tehnologie. E OMG! ca-n timp ce citești o carte să poți vedea și filmul!”, a afirmat Carmen Tiderle.

Aplicația dARe by Samsung poate fi descărcată gratuit din Google Play și Apple Store, iar cartea poate fi cumpărată din librariile Carturești, fie comandată direct din aplicație sau de pe site-ul Editurii Vellant.

Evenimentul de lansare a cărții va avea loc sâmbătă, 12 octombrie, începând cu ora 11.00, la demisolul librăriei Cărturești Verona.