Samsung lansează proiectorul The Premiere, cu laser 4K Ultra Short Throw

Samsung Electronics Co., Ltd. a anunțat noul său proiector cu laser 4K Ultra Short Throw, The Premiere, în cadrul evenimentului virtual de presă „Life Unstoppable” din 2 septembrie.

Noul proiector cu laser 4K oferă o adevărată experiență cinematografică în confortul locuinței. The Premiere este noul produs etalon al portofoliului de dispozitive de Lifestyle, premiat, care transcende acum experiența display-ului – fără display.

Samsung va lansa The Premiere la nivel global, începând cu SUA, Europa, Coreea și în alte regiuni la sfârșitul acestui an.

The Premiere va fi disponibil în variantele de 130 și 120 de inci – LSP9T și respectiv LSP7T – care permit o rezoluție de imagine 4K prin laser. Modelul The Premiere LSP9T este primul proiector certificat HDR10+ din lume, cu o tehnologie cu laser triplu de ultimă generație și oferă detalii revoluționare de contrast, pe măsură ce se face trecerea de la o scenă luminoasă la una mai întunecată, cu o luminozitate maximă de până la 2.800 lumeni ANSI. De asemenea, The Premiere oferă modul Filmmaker disponibil pentru prima dată pe un proiector, permițându-le utilizatorilor să se bucure de filmele preferate așa cum a intenționat regizorul. Proiectorul inteligent este echipat cu platforma Samsung Smart TV, completată de o experiență plină de aplicații video de streaming de la principalii parteneri de conținut și funcții de conectivitate mobilă, precum Tap View și mirroring.

The Premiere prezintă un design compact, care economisește spațiul și se integrează perfect într-o varietate de tipuri de amenajare a camerei de zi. Deoarece este un proiector cu laser ultra-scurt, The Premiere poate fi amplasat chiar în fața peretelui. Este creat pentru o configurație ușor de instalat și prezintă finisaje cu țesături sport în jurul marginilor sale pentru a armoniza cu diferite medii. The Premiere are woofere puternice încorporate și sunet surround Acoustic Beam, oferind una dintre cele mai bune experiențe cinematografice de proiectoare de pe piața actuală, reducând nevoia de echipamente de sunet suplimentare cu dimensiuni mai mari pentru spațiile mai înguste.

„În ultimele luni, am observat faptul că utilizatorii petrec mai mult timp acasă, dar și modul în care rolul vieții de zi cu zi se schimbă. Televizorul a devenit mijlocul principal de divertisment, partener de fitness, coleg de muncă și o sursă inepuizabilă de știri. The Premiere regândește experiența home cinema cu un design nou, compact, o calitate a imaginii 4K și un sunet cu intensitate mare pentru spațiile mai înguste care pot fi utilizate pentru orice activitate la domiciliu”, a declarat Jongsuk Chu, Executive Vice President of Visual Display Business la Samsung Electronics.

Samsung și-a lansat pentru prima dată portofoliul de produse Lifestyle cu The Serif în 2016 și de atunci l-a extins cu gama de televizoare premiată – The Frame, The Sero și The Terrace. Prin îmbunătățirea elementelor ce țin de pasiunea utilizatorilor pentru artă, industria de design interior și experiența mobilă, dar și funcțiile gamei de produse Lifestyle de la Samsung au evoluat, transformându-se într-un hub central ce înglobează o gamă largă de stiluri de viață.