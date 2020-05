Samsung face echipă cu Global Esports Organization T1 ca partener oficial în Display-uri

Samsung a anunțat parteneriatul oficial cu organizația globală de gaming, T1 Entertainment & Sports (T1). Prin acest parteneriat, toate echipele și jucătorii aflați la unitatea de pregătire a sediului T1 din Seul vor putea exersa folosind cele mai noi monitoare curbate de gaming Samsung, Odyssey G9 și G7.

Portofoliul Odyssey oferă combinația perfectă dintre capacitatea de curbură de 1000R de înaltă performanță, calitatea premium a imaginii QLED, timpul de răspuns rapid de 1ms și rata de reîmprospătare de 240Hz pentru cea mai imersivă experiență de joc.

„Suntem mândri să colaborăm cu T1, lider e-sports, venind în ajutorul lor în calitate de partener oficial. Gama noastră de monitoare Odyssey oferă cele mai noi tehnologii, care se traduc prin viteze extrem rapide de răspuns, o curbură confortabilă și un design elegant, oferind jucătorilor profesioniști avantajul competitiv de care au nevoie, pentru că știm că fiecare secundă contează în această industrie”, a declarat Hyesung Ha, vicepreședinte senior al Visual Display Business la Samsung Electronics.

Echipa de League of Legends din T1 este una dintre cele mai premiate echipe de e-sports din lume și este singura echipă care a câștigat trei titluri consecutive la Campionatul Mondial de League of Legends. În plus, T1 are echipe și jucători profesioniști în diferite segmente de jocuri competitive, precum Valorant, Fortnite, Dota 2, PUBG, Super Smash Bros., Hearthstone, Apex Legends, Overwatch și FIFA Online 4.

„La cel mai înalt nivel în industria e-sports, tehnologia și echipamentele potrivite fac cu adevărat diferența dintre câștig și înfrângere. Suntem încântați să colaborăm cu Samsung pentru a ne echipa jucătorii cu cele mai performante monitoare de gaming ale momentului. Folosind primul monitor Odyssey cu o curbură de 1000R, cu un timp de răspuns rapid și rate de actualizare, suntem siguri că jucătorii noștri au tot ce le trebuie la dispoziție pentru a câștiga”, a declarat Joe Marsh, CEO T1.

În cadrul parteneriatului se vor desfășura o serie de activități promoționale, aducând la un loc Samsung și echipa de renume mondial T1 League of Legends. Întâi de toate, se va organiza un eveniment de întâlnire cu fanii, permițându-le acestora să interacționeze cu jucătorii și să vadă în timp real monitoarele de jocuri Samsung Odyssey în plină acțiune. După eveniment, Samsung va proiecta diverse videoclipuri și seria „The Locker Room” a echipei, care va fi publicată pe canalul de YouTube a celor de la T1 – promovând astfel, cele mai recente realizări ale echipei și evidențiind cea mai avansată tehnologie a monitoarelor de gaming Samsung.

În plus, Samsung Odyssey G9 și G7 vor fi amplasate în spațiul „Samsung Player Lounge”, la noul sediu T1, care va fi deschis în curând la Seul. Fie că se joacă sau creează conținut cu monitoarele Odyssey, toate echipele T1, jucătorii și creatorii de conținut vor avea acces la cea mai recentă tehnologie de monitoare de gaming pentru performanță crescută, precizie și productivitate.

“Sunt nespus de încântat că Samsung va sponsoriza T1, oferind echipelor noastre monitoare de cea mai bună calitate. Aștept cu nerăbdare să mă joc pe noul model Odyssey odată ce ne vom muta în noul nostru T1 HQ”, a spus Lee “Faker” Sang-hyeok.