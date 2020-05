Samsung anunță câștigătorii competiției Stream Your Dream Vlog Your Way Up – ediția a 5-a

Samsung România anunță finalul competiției Stream Your Dream Vlog Your Way Up, ediția a cincea, cel mai amplu program de mentorat dedicat creatorilor de conținut video. Competiția inițiată de Samsung România, în parteneriat cu YouTube Premium, a debutat în noiembrie 2019, printr-un eveniment la care au participat cei care s-au înscris anterior în program, cei cinci mentori (Andreea Balaban, George Buhnici, Noaptea Târziu, Maxmilian Ioan și Radu Constantin), care au împărtășit cu publicul secretele din spatele succesului lor în online, precum și reprezentanți din partea Google România și Samsung România.

Ideea din spatele celei de-a cincea ediții Stream Your Dream a pornit de la un insight valoros – consumul de video este în continuă creștere la nivel nu doar global, dar și local. Conform unui studiu realizat de GlobalWebIndex, alături de Starcom și Zenith, românii consumă conținut video în special pe rețelele de social media, Facebook și YouTube fiind cele mai accesate aplicații în acest sens.

Samsung crede că industria video este viitorul și că următoarea generație de creatori de conținut va produce mult mai mult video decât în momentul actual, iar tehnologia va fi instrumentul care va crea pentru ei mediul ideal pentru a-și lansa ideile în lume.

Etapele programului Stream Your Dream

Participanții care își doreau să treacă în etapa a doua a competiției au trebuit să îi convingă pe mentori să îi aleagă în echipa lor, printr-un scurt clip filmat chiar în cadrul evenimentului de lansare a competiției. Cei cinci metori și-au format echipele cu câte trei participanți care au trecut în etapa a doua a programului, cea de mentorat, care a însemnat întâlniri one-to-one, sfaturi și feedback pe conținutul creat de participanți, accesul la workshopuri și evenimente organizate de Samsung și YouTube etc.

Etapa a doua a însemnat de asemenea un challenge acordat de Samsung și de mentori tuturor participanților – aceea de a realiza câte un video în fiecare lună, timp de trei luni, pe o anumită tematică. Toți participanții au primit un Galaxy Note10+, telefonul oficial al campaniei, pe care l-au folosit pentru a-și filma și edita materialele înscrise în competiție.

Clipurile au fost apoi jurizate de către mentori, echipa Samsung, echipa YouTube și echipa MSL The Practice, pe baza următoarelor criterii: calitatea și creativitatea conținutului, calitatea editării și montării materialului, calitatea exprimării și a modului de prezentare, precum și modul in care participanții au aplicat cele învățate in cadrul sesiunilor de mentorship – criteriu jurizat doar de mentori. Pe baza jurizării, a fost ales câte un câștigător din fiecare echipă, iar aceștia sunt: Mădălina Varodi, din echipa Andreei Balaban, Alexandru Ciobanu, din echipa lui George Buhnici, Cătălin Romeo, din echipa celor de la Noaptea Târziu, Maria Nicolau, din echipa lui Radu Constantin și Andrei Dîrțu, din echipa lui Maximilian Ioan.

Câștigătorul competiției Stream Your Dream a fost ales dintre cei cinci, în urma unei jurizări suplimentare, pe baza mecanismului și criteriilor listate mai sus, iar cel care a obținut cel mai mare punctaj a fost desemnat, în cadrul unei conferințe virtuale, câștigător al ediției a cincea Stream Your Dream. Întrucât doi concurenți au obținut același punctaj, Stream Your Dream editița a cincea are doi câștigători: Alexandru Ciobanu și Mădălina Varodi. Pe lângă statutul de câștigători, cei doi devin oficial membri ai TeamGalaxy, echipa de brand ambassadori Samsung. Statutul de membru al TeamGalaxy se traduce prin: accesul la produse Samsung, invitații la evenimente exclusive Samsung (atat naționale, cât și internaționale), includerea într-un program global de creatori de conținut, precum și implicarea în campanii de brand.

„Știm că în România există foarte mult potențial în industria vloggingului, iar Samsung a venit în întâmpinarea acestui trend ascendent prin programul Stream Your Dream. Ne-am propus să oferim celor din noua generație de creatori de conținut acces la tehnologia necesară pentru a crea materiale video, dar și la resurse valoroase, precum expertiza celor mai buni din domeniu și diferite workshopuri practice. Suntem bucuroși de felul în care a decurs competiția anul acesta; le mulțumim mentorilor pentru dedicare și îi felicităm pe toți participanții pentru evoluția lor de-a lungul acestor luni. De abia așteptăm să vedem ce vor pregăti în viitor. Cât despre Alexandru și Mădălina, le urăm bun venit în TeamGalaxy”, a declarat Simona Panait, Director de Marketing Samsung România și Bulgaria.