S-au deschis înscrierile la Școală de vară internațională în domeniul high performance computing (HPC)

Cea de-a treia ediție a Școlii de vară înternațională în domeniul HPC va avea loc în perioada 29 iunie – 1 iulie 2010. Cursurile școlii se vor desfășura online, iar participarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Înscrierile se fac completând acest formular până la data de 15 iunie 2020.

Școala de vară înternațională în domeniul HPC își propune să deschidă o discuție amplă despre ce presupune folosirea tehnologiilor de calcul de înaltă perfomanță (HPC), abordând subiectul atât teoretic, cât și practic, prin prezentarea unor povești de succes. Școala de vară se adresează tuturor celor interesați de domeniu, indiferent de nivelul lor de pregătire anterior, fiind structurată pe trei niveluri: începător, mediu și avansat.

În cadrul cursului, participanții vor afla răspunsuri la întrebări precum: ce e un supercomputer?, cum funcționează?, cum l-ar putea folosi?, urmărind trei subiecte: introducere în tema High-Performance Computing (HPC), exerciții și soluții la probleme practice prin folosirea HPC și povești de succes privitoare la folosirea HPC.

Școala de vară înternațională în domeniul HPC se va desfășura în limba engleză folosind platforma online Moodle, iar la finalul activităților se eliberează un certificat de participare.

Programul este parte a proiectului internațional SME/HPC, implementat prin Erasmus+, care are scopul de a elabora materiale de instruire și ghiduri destinate IMM-urilor pentru a cunoaște avantajele utilizării HPC în dezvoltarea produselor și proceselor inovatoare. Proiectul este implementat de 8 parteneri din 6 țări europene, respectiv: Waterford Institute of Technology, Irlanda; Northumbria University și Vega Press Ltd, Marea Britanie; Faculty of Information Studies Novo mesto și Arctur d.o.o., Slovenia; Ambrosys, Germania, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, Romania; Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Republica Moldova.

HPC vine ca răspuns la problema procesării datelor voluminoase, reușind să reducă costurile de dezvoltare și să crească avantajul concurențial. Cunoscută sub denumirea de supercomputing (eficiență înaltă de procesare) sau calcul de înaltă performanță (High Performance Computing – HPC), această tehnologie nu este deloc nouă, dar este mai accesibilă acum ca niciodată. HPC se referă la cele mai puternice computere din lume. Este un sistem informatic capabil să prelucreze cantități mari de date într-un timp foarte scurt, rezolvând probleme numerice complexe în diferite domenii. Cel mai cunoscut exemplu este utilizarea HPC pentru prognoza meteo, dar bunele practici arată că poate fi utilizat pe scară largă și în alte domenii precum fizică, chimie, știință nucleară, astronomie, simulări grafice, animații și multe altele.

HPC-ul implică resurse financiare enorme, dar acestea tind să devină mai accesibile nu numai ca infrastructură, ci și ca serviciu. Deci, nu este neapărat necesar ca un IMM să dețină propriul sistem, deoarece poate accesa acest serviciu prin furnizori cum ar fi Amazon Web, Google Cloud și Sabalcore. Pentru cei care doresc o abordare mai personalizată în analizarea datelor, există companii mai mici care oferă servicii extinse sau institute de cercetare care asistă companiile în abordarea celor mai mici probleme pe care le întâmpină pentru elaborarea prototipului, eficientizând costurile și timpul.

Pentru a afla mai multe detalii despre proiect vizitați pagina web: https://www.smehpc.eu/