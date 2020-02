Românii investesc tot mai mult în Ziua Îndrăgostiților. Studiul Mastercard indică o creștere de 66% a cheltuielilor în 2019

Îndrăgostiții planetei nu ezită să își exprime, din ce în ce mai generos din punct de vedere material, sentimentele cu ocazia zilei care îi celebrează. Studiul „Mastercard Love Index” indică o creștere de 17% a cheltuielilor pentru Ziua Îndrăgostiților și un avans cu 57% al numărului de tranzacții online, comparativ cu 2017.

Analiza s-a efectuat asupra tranzacțiilor cu cardurile de credit, debit și prepaid din peste 53 de țări din întreaga lume, pe o perioadă de patru zile, în trei ani consecutivi (11-14 februarie, între 2017 și 2019).

În România, suntem chiar mai „iubăreți” decât media pământenilor, căci cheltuielile pentru cadouri de Ziua Îndrăgostiților au crescut cu 66% în 2019 față de 2017, în timp ce numărul total al tranzacțiilor s-a ridicat cu 97%, arată studiul. Îndrăgostiții din țara noastră par să păstreze un loc special în inimile lor și pentru tehnologie, pentru că monitorizarea relevă și o creștere cu 77% a numărului de tranzacții efectuate online în perioada analizată din 2019, față de 2017.

Deși românii nu au ezitat să cheltuiască sume mari pentru cadouri romantice în 2019, ei au dat dovadă de răbdare, tact și eleganță și nu au grăbit gesturile tandre. Astfel, majoritatea tranzacțiilor pentru Ziua Îndrăgostiților s-au produs anul trecut la o zi după eveniment, pe 15 februarie, comparativ cu 12 februarie în 2018 și cu 13 februarie în 2017, atunci când erau mai tineri și mai precipitați.

Desigur, și anul trecut „dragostea a trecut prin stomac”, așa cum ne confirmă creșterea cu 110% în ultimii trei ani a numărului de tranzacții efectuate de români în restaurante, cu un avans de 38% al sumei totale cheltuite pentru astfel de experiențe în 2019, față de 2017. #dragosteatreceprinstomac

Numărul tranzacțiilor hoteliere s-a apreciat și el cu 53% anul trecut, iar volumul cheltuielilor pentru cazări s-a majorat cu 38%, în preajma Zilei Îndrăgostiților, atunci când cuplurile simt nevoia să își condimenteze relațiile cu diversitate. Dorul de ducă în doi a fost și el la înălțime, așa că s-au cheltuit aproximativ 3 milioane de euro pe zboruri și călătorii anul trecut, cu o apreciere de 90% față de 2017.

„Tendința de a opta pentru experiențe în locul cadourilor tradiționale continuă să crească și este limpede că generația actuală preferă să transforme Ziua Îndrăgostiților într-un prilej de conexiune cu persoana iubită, prin intermediul împărtășirii unei experiențe. Astăzi, de exemplu, este mai simplu decât oricând să călătorești, iar asta se reflectă în creșterile masive de rezervări pentru zboruri și cazări efectuate online în ultimii trei ani pentru Ziua Îndrăgostiților. Mastercard Love Index este o analiză unică asupra modului în care comportamentul de cumpărare evoluează în timp și, odată cu intrarea într-un nou deceniu, ne așteptăm ca trendul investițiilor în crearea de amintiri comune prin activități cu persoana iubită să continue să crească”, a declarat Ioana Tăchescu, Marketing Director, Mastercard România.

Ca un semn că gesturile simple încă înseamnă mult și că romantismul nu moare, în perioada analizată din 2019, românii au cumpărat aproape de două ori mai multe flori decât în 2017 (creștere de 106%), iar achizițiile de bijuterii au înregistrat și ele o creștere de 63% la nivelul sumelor cheltuite pe parcursul ultimilor trei ani, pentru că diamonds are a girl’s best friends.

O creștere spectaculoasă a văzut numărul tranzacțiilor contactless efectuate in 2019 pentru Ziua Îndrăgostiților: de aproape patru ori (cu 293%), față de perioada similară din 2017. Ca pondere în numărul total al tranzacțiilor, cele realizate cu carduri contactless au reprezentat 76% în 2019, față de 38% în 2017. Pesemne, îndrăgostiții au preferat contactul din cuplu celui cu POS-ul.

Și pe plan global, tendința de a oferi experiențe cadou întrece numărul darurilor tradiționale

Depășind sumele cheltuite pentru flori și bijuterii, cadourile care includ rezervări la hoteluri reprezintă 22% dintre preferințe, iar zborurile spre escapade romantice ating pragul de 13%: aproape 2,2 miliarde de euro s-au cheltuit în 2019, la nivel global, pentru călătorii cu ocazia Zilei îndrăgostiților, pentru că oamenilor le place să împânzească lumea cu iubirea lor.

Și pentru că dragostea are gust bun, experiențele culinare încă dețin un loc important în inimile îndrăgostiților, tranzacțiile în restaurante continuând să crească de la an la an. Astfel, din 2017 s-au înregistrat creșteri de 32% ale cheltuielilor de Ziua Îndrăgostiților în acest segment, avansul în 2019 fiind de 16%, cu o sumă de 3,4 miliarde de euro pe plan global.

Și cumpărăturile online se afla pe un trend ascendent, cu un vârf de 57% al tranzacțiilor în perioada Zilei Îndrăgostițiilor pe parcursul ultimilor trei ani. Dintre cei care au cumpărat offline, cota tranzacțiilor efectuate contactless a cunoscut o creștere masivă, de 175% în 2019, față de 2017.

Rezumatul regional al obiceiurilor de consum din Europa: