Republic of Gamers prezintă cele mai noi laptopuri pentru jocuri la Bucharest Gaming Week

Republic of Gamers (ROG) susține gamingul din România cu cele mai performante sisteme hardware, oferindu-le pasionaților toate instrumentele necesare pentru a urca în fazele superioare ale competițiilor.

ROG participă în perioada 9-10 noiembrie 2019 la evenimentul Bucharest Gaming Week, organizat în incinta Palatului Parlamentului din București. La săptămâna gamingului vor lua parte pasionații de esports, gameri și YouTuberi. ROG a pregătit numeroase competiții cu premii, iar cel mai tare gamer va câștiga un laptop Strix G531.

Republic of Gamers va expune cele mai bune laptopuri de gaming, ce oferă un adevărat avantaj competitiv. ROG Zephyrus S GX502, ROG Strix SCAR III G531, ROG Zephyrus S GX701 și ROG G703 vor putea fi testate de vizitatorii Bucharest Gaming Week. Telefonul de gaming ROG Phone II va fi prezentat într-un cadru aparte.

Laptopul ROG Zephyrus S GX502 va fi în centrul atenției la standul ROG

Republic of Gamers ne prezintă noul Zephyrus S GX502 împreună cu un procesor Intel Core i7-9750H din generația a noua și un accelerator video NVIDIA GeForce RTX 2070 cu 8GB de memorie GDDR6. Memoria RAM DDR4 de 16GB este montată direct pe placa de bază existând totuși posibilitatea de a o extinde până la 32GB. Răcirea AAS îmbunătățită îi permite acestei versiuni să urce până la 1540MHz la 115W cu ROG Boost în Turbo Mode, o frecvență și un consum rezervat laptopurilor de dimensiuni mari. Preocuparea Republic of Gamers pentru răcirea eficientă poate fi văzută pe parcursul noii serii, de la sistemul inovativ activ aerodinamic al laptopurilor Zephyrus S, până la poziționarea grilelor de evacuare a aerului fierbinte. Laptopul oferă un ecran FHD de nivel IPS, validat PANTONE, cu 240Hz rată de refresh și 3ms timp de răspuns. Tehnologia NVIDIA Optimus asigură funcționarea eficientă atunci când oprim jocul și ne dedicam altor activități, consumul de energie fiind redus substanțial.

Adaptorul are o putere de 230W și este conceput pentru sesiunile intense de jocuri. Acesta este mai puternic și consumă mai multă energie, însă pentru sarcinile zilnice, precum navigarea pe Internet și aplicațiile office, utilizatorii pot alege un adaptor tip C de până la 65W. USB Power Delivery îmbunătățește portabilitatea generală a laptopurilor ROG Zephyrus S, iar în combinație cu carcasa ușoară din aliaj de magneziu le permite gamerilor să călătorească mai confortabil.

Concursuri și premii

Republic of Gamers va organiza în zilele de 9 și 10 noiembrie concursuri de Mortal Kombat 11, FIFA 20, Need for Speed Heat și Counter-Strike: Global Offensive. Cei opt câștigători ai concursurilor de sâmbătă și duminică vor fi premiați cu câte un set de căști ROG Strix Fusion 300 și se vor califica mai departe în marea finală de Bomberman. Câștigătorul marii finale, ce se va desfășura duminică 10 noiembrie, va fi premiat cu un laptop de gaming ROG STRIX G531.