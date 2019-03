Regulamentul European „Roam like at home” continuă să se aplice în Marea Britanie cel puțin până pe 12 aprilie 2019

Românii vor continua să beneficieze de roaming la tarife naționale în Marea Britanie și în Gibraltar cel puțin până pe 12 aprilie 2019. Evoluția negocierilor privind Brexit-ul va clarifica ce urmează să se întâmple după această dată. ANCOM va informa publicul în acest sens.

Unde și cum se aplică „Roam like at home”

De la data de 15 iunie 2017, furnizorii au obligația să aplice, în mod automat, Regulamentul european „Roam like at home” tuturor planurilor tarifare cu roaming în UE/SEE. Astfel, clienții operatorilor mobili din România pot utiliza resursele naționale de voce, SMS și date în statele Uniunii Europene, în Norvegia, Islanda și Liechtenstein. De asemenea, „Roam like at home” se aplică și pe anumite teritorii europene „îndepărtate”, respectiv în Guyana Franceză, în insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion, Saint-Martin (numai partea insulei care aparține de Franța), Azore, Madeira și Canare, în insulele Åland, precum și, cel puțin până pe 12 aprilie 2019, în Gibraltar.