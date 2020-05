Playstation anunță gama de produse The Last of Us part II în ediție limitată

PlayStation anunță bundle-ul PlayStation 4 Pro în ediție limitată The Last of Us Part II, care va fi disponibil începând cu data de 19 iunie.

Bundle-ul este format dintr-o consolă PS4 Pro complet personalizată cu finisaj mat, gravată cu modelul tatuajului emblematic al lui Ellie, un controller wireless DualShock 4 ediție limitată, un disc cu jocul The Last of Us Part II și un cod pentru descărcarea de conținut digital* precum tema personalizată The Last Of Part II pentru PS4, avatare și multe altele.

Controllerul wireless DualShock 4 ediție limitată va putea fi achiziționat și individual. Acesta vine în varianta specială Steel Black cu finisaj mat, personalizată cu detalii în tonuri de alb, cu tatuajul iconic al lui Ellie, sub forma unei ferigi, gravat în partea dreaptă jos, dar și cu logo-ul The Last of Us Part II imprimat pe touchpad.

„Atunci când am dezvăluit primele informații despre The Last of Us Part II, nu am știut cât de repede vor ajunge fanii să îndrăgească tatuajul lui Ellie. După o singură zi au început să apară în social media fotografii cu versiuni reale, iar de atunci fanii au împărtășit cu noi constant astfel de imagini. Când a apărut ocazia realizării unei variante PS4 Pro dedicate The Last of Us Part II, am lucrat împreună cu graphic designerul nostru de la acea vreme, Angel Garcia, și am luat în considerare câteva idei diferite, dar ne-am întors tot timpul la tatuajul lui Ellie. Acesta devenise deja un simbol al jocului și al comunității, la fel ca logo-ul Firefly din primul joc. Alegerea a fost una evidentă, dar întrebarea pe care ne-am pus-o a fost: Dacă am putea să-l gravăm? Era ceva ce nu se mai făcuse, așadar nu eram siguri că este realizabil, dar datorită eforturilor incredibile ale echipelor PlayStation, am găsit cea mai bună variantă.

Rezultatul este unul foarte special – un design care onorează pasiunea fanilor noștri incredibili și o piesă pe care și noi am fi mândri să o avem în colecție. Abia așteptăm să îl puteți vedea personal și să trăiți experiența The Last of Us Part II!”, a declarat John Sweeney, Art Director Naughty Dog.

PlayStation anunță și lansarea unui headset wireless ediție limitată, cu finisaj mat Steel Black și cupe contrastante în nuanțe de grena pe partea interioară, personalizate, de asemenea, cu tatuajul lui Ellie în forma unei ferigi și cu logo-ul jocului.

The Last of Us Part II este continuarea jocului The Last of Us, exclusiv pe PlayStation 4. La cinci ani după călătoria lor plină de pericole prin Statele Unite, Ellie şi Joel şi-au găsit o viaţă liniştită în Jackson, Wyoming. După un eveniment violent care distruge această pace, Ellie porneşte într-o călătorie pentru a-şi găsi dreptatea şi liniştea interioară. În timp ce îi vânează pe cei responsabili, unul câte unul, ea se confruntă cu repercusiunile fizice şi emoţionale devastatoare ale acţiunilor sale. The Last of Us Part II se va lansa exclusiv pe PlayStation 4 pe 19 iunie 2020 și poate fi precomandat în România de la partenerii oficiali sau de pe PlayStation Store.