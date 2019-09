PlayStation anunță data de lansare pentru The Last of Us Part II și prezintă jocurile gratuite ale lunii octombrie

PlayStation a anunțat data de lansare pentru unul dintre cele mai așteptate jocuri exclusive, The Last Of Us Part II. Celebrul titlu va fi disponibil pe PlayStation 4 începând din 21 februarie 2020.

Ellie și Joel pornesc din nou la drum într-o călătorie epică, plină de emoție și suspans. La cinci ani de la prima lor aventură de supraviețuire, viața liniștită a celor doi este din nou zguduită de un eveniment violent. Astfel, Ellie începe o nouă provocare care îi va pune la încercare rezistența fizică, dar și pe cea mentală. Jucătorii se pot bucura de o poveste complexă și emoționantă, într-o lume fascinantă, dar extrem de periculoasă.

Cel mai nou episod State of Play a dezvăluit și jocurile gratuite ale lunii octombrie pentru membrii PlayStation Plus, care vor putea juca începând cu 1 octombrie versiunea remasterizată a celebrului titlu The Last of Us, lansat pentru prima dată în 2013, pe PlayStation 3 și ediţia 2019 a popularei serii de baseball MLB The Show.

Atât The Last Of Us Remastered, cât și MLB The Show 19 pot fi descărcate din PlayStation Store începând cu 1 octombrie.

Până atunci, jocurile Batman: Arkham Knight și Darksiders III sunt disponibile pentru membrii activi PS Plus până pe 30 septembrie.