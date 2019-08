Platforma GeForce NOW ajunge pe dispozitivele mobile

Ideea de cloud gaming a fost subiectul multor dezbateri anul acesta, dar conceptul există deja de ceva vreme. 30 de milioane de ore de gameplay și peste 1000 de gameri s-au bucurat de această experiență pe serverele GeForce NOW.

Încă de la lansarea versiunii beta a GeForce NOW, NVIDIA s-a concentrat pe dezvoltarea celui mai bun serviciu de cloud gaming. Începând de astăzi, tehnologia GeForce RTX este disponibilă în rețeaua GFN pentru centrul de date din Frankfurt, Germania. În plus, GeForce NOW va ajunge din acest an pe mai multe ecrane, datorită extinderii pe telefoanele mobile cu sistemul de operare Android.

2 miliarde de ecrane, gata de gaming

La fel cum s-a întâmplat în cazul versiunilor pe PC, Mac și SHIELD TV, aplicația de mobil pentru Android va fi lansată mai întâi în versiune beta. Pentru o experiență mobilă completă, gamerii pot utiliza gamepad-urile Bluetooth precum SHIELD controller, Razer Raiju Mobile, Steelseries Stratus Duo sau Glap Gamepad (disponibil în Coreea).

Serviciul oferă suport pentru peste 500 de jocuri în momentul de față și este compatibil cu alte mii de titluri. Titlurile pot fi cumpărate din magazine digitale cunoscute, așa că gamerii pot să le descarce și să le joace local, fără să fie nevoie de o achiziție specială în acest scop.