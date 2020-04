Platforma EuCeMananc devine Tazz by eMAG și extinde livrarea într-o oră cu produse alimentare și pentru casă

Platforma EuCeMananc devine Tazz by eMAG și trece astfel într-o nouă etapă: livrare în maxim o oră pentru mâncare gătită, alimente sau orice produs necesar pentru casă. Tazz by eMAG vine într-un moment în care nevoia oamenilor de a comanda online produse alimentare și pentru casă a crescut, pe fondul autoizolării generate de pandemia COVID-19.

Peste o mie de restaurante sunt disponibile în aplicație, iar oferta este în creștere. McDonald’s se alătură ofertei Tazz by eMAG pentru început în București, Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Brăila, Deva, Alba Iulia, urmând să acopere în curând toată țara.

Primii parteneri din afara restaurantelor care se alătură Tazz by eMAG, completând oferta existentă pe vechea platformă EuCeMananc sunt eMAG, Mega Image, Sensiblu si Dr.Max, dm (drogerie markt).

Aplicația Tazz by eMAG poate fi descărcată atât din Google store cât și din App store, iar serviciile sunt disponibile și online pe www.tazz.ro. Funcționalitățile platformei au fost extinse inclusiv pentru livrarea de produse din magazinele Mega Image, pentru început în București sectorul 1, Timișoara, Cluj-Napoca.

„În această perioadă, în care foarte mulți români se află în izolare la domiciliu, am identificat soluții prin care să le oferim acces rapid și în siguranță la produsele de bază. Tazz by eMAG reprezintă o soluție integrată pentru livrare ultra-rapidă de mâncare gătită, alimente, bunuri de larg consum și orice alte produse utile din ofertele eMAG, Mega Image, Sensiblu, Dr.Max sau dm”, a spus Alin Serban, CEO Tazz by eMAG.

„Echipa EuCeMananc s-a adaptat rapid noului context, a văzut oportunitățile și a extins rapid activitatea cu servicii noi și o ofertă care include acum, pe lângă restaurante, și produse alimentare, bunuri de larg consum și produse diponibile în showroom-urile eMAG. Noul brand Tazz by eMAG reflectă viteza mare de livrare, dar și extinderea gamei de produse. Felicit curajul și talentul echipei care a văzut această oportunitate excelentă!” a declarat Iulian Stanciu, CEO al eMAG.

Pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19, compania a luat o serie de măsuri de siguranță pentru clienții, curierii și partenerii săi și a implementat opțiuni de livrare care limitează interacțiunea dintre clienții care comandă online și curierii care livrează produsele. Astfel, utilizatorii pot opta pentru „Livrare non-contact”, care presupune livrarea comenzii la ușă sau într-un loc specific menționat de client în aplicație, urmând ca acesta să o ridice imediat ce este anunțat telefonic de efectuarea comenzii.

Tazz by eMAG recomandă tuturor clienților să utilizeze plata cu cardul și să elimine, pe cât posibil, plata cash. Plățile cu cardul reprezentau 30% din totalul plăților online efectuate prin intermediul platformei înaintea crizei, însă procentul va depăși 70% în următoarele săptămâni.