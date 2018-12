PitechPlus încheie anul cu afaceri de 9 milioane de euro și vizează creșterea echipei cu peste 50 de angajați în 2019

PitechPlus, una dintre cele mai mari companii clujene de soluții software, încheie anul cu o cifră de afaceri de 9 milioane de euro, în creștere cu 20% față de anul trecut și are în plan extinderea în țările scandinave în 2019, după o creștere semnificativă anul acesta a activității din Marea Britanie.

Compania și-a axat activitatea în 2018 pe 5 direcții: vânzări online, soluții pentru industria ospitalieră, soluții digitale pentru domeniile financiar și asigurări, soluții pentru segmentele auto și mobilitate urbană și divertisment, în 2019 urmând să adauge două noi tipuri de servicii în portofoliu: transformare și automatizare de business și managementul aplicațiilor.

„Am planificat introducerea a două noi tipuri de servicii în portofoliu pentru a acoperi cât mai mult din ciclul de viață al soluțiilor pe care le dezvoltăm deja și pentru a fi pregătiți să livrăm servicii complete pentru clienții noștri, de la consultanță de business, livrare de soluții tehnice și managementul aplicațiilor”, spune Bogdan Herea, director general și fondator al PitechPlus.

PitechPlus are în prezent o echipă de 270 de angajați în centrele de dezvoltare din Cluj-Napoca și Târgu-Mureș din care coordonează toată activitatea la nivel internațional.

„Ne propunem o creștere a numărului de angajați cu circa 20% în 2019. Proiectele la care lucrăm au devenit din ce în ce mai complexe, motiv pentru care dorim să extindem echipele actuale cu oameni cât mai bine pregătiți”, mai spune Bogdan Herea.

Creșterea numărului de salariați urmează tendința pieței forței de muncă din Cluj-Napoca, unde industria IT cunoaște o dezvoltare accelerată. În prezent, față de 2011, numărul companiilor de IT s-a dublat, peste 1.240 de companii desfășurându-și activitatea în acest domeniu, însemnând că, la acest moment, 1 din 10 salariați clujeni lucrează în IT.

În prezent, PitechPlus își desfășoară activitatea exclusiv pentru piețele din Franța, Elveția, Germania, Marea Britanie, Statele Unite și Belgia, urmând ca anul viitor să își extindă activitatea pe piețele scandinave, dar și în România, țara noastră fiind pregătită pentru proiecte de transformare de business și dezvoltarea soluțiilor de automatizare.

Anul acesta compania a finalizat achiziția MindMagnet, unul dintre principalii furnizori de soluții Magento din România, adăugând astfel o nouă funcție de consultanță și management de proiect cu expertiza complementară a platformei pentru ecommerce Magento.

PitechPlus are 36 de clienți activi în prezent, din industrii precum auto, comerț, sectorul guvernamental și bancar. Compania vizează creșterea numărului de clienți, diversificarea portofoliului prin adăugarea de noi arii de expertiză fiind una dintre principalele direcții strategice ale PitechPlus pentru anul 2019.