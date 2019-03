Philips anunță monitorul 252B9 pentru birouri sustenabile

MMD, partenerul licențiat al monitoarelor Philips, lansează monitorul LCD B-line Philips 252B9. Monitorul “fără rame”, cu diagonala de 25 de inchi (63,4 cm) și raport de aspect 16:10, dispune de un design realizat pentru reducerea costurilor energiei, protejând în același timp mediul.

Philips 252B9 vine echipat cu tehnologia PowerSensor, switch zero wați, panou IPS, o bază ajustabilă SmartErgo și o serie de caracteristici de îmbunătățire a confortului.

Focus pe sustenabilitate

Senzorul PowerSensor poate detecta prezența umană utilizând semnale infraroșii inofensive, pentru a reduce automat luminozitatea ecranului atunci când utilizatorul este absent. Rezultatul este o reducere a consumului de energie de până la 80%, precum și o durată de viață mai mare a monitorului. În plus, Philips 252B9 este echipat cu un switch de zero wați, care deconectează în totalitate monitorul de la sursa de curent, punând imediat capăt consumului de energie atunci când monitorul nu este utilizat. În conformitate cu standardele energetice precum EnergyStar 7.0, EPEAT, WEEE și RoHS, monitorul are în componență 85% materiale plastice reciclate și 100% materiale de ambalaj reciclabile pentru a reduce emisiile de CO2.

Philips 252B9 oferă, de asemenea, mai multe funcții de îmbunătățire a confortului pentru vizualizare, cum ar fi Flicker-Free, LowBlue și EasyRead pentru o experiență plăcută de citire. Două difuzoare încorporate, precum și conectori multipli pentru cablu VGA, port digital DVI-D, DisplayPort 1.2, cablu HDMI 1.4 completează seria de specificații.

Philips 252B9 va fi lansat în România în luna aprilie 2019 la un preț recomandat de 1209 Lei.