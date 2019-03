Peste jumătate dintre internauții români folosesc 3 sau mai multe dispozitive pentru a se conecta la internet

Conform studiului GlobalWebIndex, cea mai amplă cercetare a consumatorilor digitali realizată la nivel global, care, pentru prima dată, include date din România, 52% dintre consumatorii digitali români folosesc trei sau mai multe device-uri pentru a se conecta la internet. 27% dintre români folosesc funcția de căutare vocală, iar numărul posesorilor de Smart TV este egal cu cel al românilor care dețin o tabletă.

Mai mult decât atât, aproape o treime dintre românii chestionați în cadrul studiului (28%) au declarat că au folosit telefonul mobil pentru a scana un cod QR și 30% au spus că au cumpărat un produs sau un serviciu cu ajutorul mobilului.

Studiul GlobalWebIndex dezvăluie totodată că industria de gaming este foarte atractivă pentru consumatorii conectați din România și că există un interes crescut pentru e-sports. Astfel, 50% dintre consumatorii români sunt interesați de gaming, 54% folosesc aplicații dedicate iar 17% dintre români au o consolă de gaming. În top trei jocuri favorite se înscriu: FIFA, Need for Speed și Mario iar o cincime dintre românii conectați la internet declară că au vizionat o competiție de e-sport online.

Cea de-a 10-a ediție a studiului GlobalWebIndex a intervievat peste 110.000 de persoane din mai mult de 40 de țări și pentru prima dată include date și despre consumatorii digitali români, datorită eforturilor consolidate ale agențiilor Starcom și Zenith Media de a aduce acest studiu global și în România.

Rodica Mihalache, Head of Consumer and Business Insights, Starcom Romania declară că „Suntem foarte fericiți că am putut aduce în România această complexă sursă de know-how (de la comportamentul și activitățile online ale consumatorilor români, până la impactul lor asupra anumitor industrii) și că putem, cu ajutorul ei, să dezvoltam insight-uri de comunicare și de business extrem de valoroase pentru clienții noștri”.

„Suntem foarte entuziasmați că am putut aduce în România GlobalWebIndex” completează și Raluca Zancu, Media Research Director, Zenith Romania, „care ne oferă posibilitatea de a explora date într-un mod mai complet și de a folosi noi tehnologii pentru a livra insight-uri și soluții de impact care să genereze ROI și creștere profitabilă pentru clienții noștri”

Jason Mander, Chief Research Officer, GlobalWebIndex adaugă că „Atât brandurile cât și agențiile au avut întotdeauna nevoie de insight-uri puternice din piețele locale iar acest lucru nu a fost ușor de obținut, de aceea suntem fericiți că am putut să-i sprijinim pe cei de la Publicis Media să descopere comportamentele și atitudinile complexe și unice ale consumatorilor digitali români. Studiul nostru, care se extinde în 45 de țări, face ca aceste insight-uri să fie foarte ușor accesibile ceea ce este o schimbare de paradigmă.”