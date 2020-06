Peste 6000 de participanți la cel mai complex eveniment IT virtual, DevTalks Reimagined

DevTalks România a lansat săptămâna trecută prima ediție în format online, DevTalks Reimagined. În perioada 10-12 iunie, peste 6000 de participanți au luat parte la 100 de sesiuni live de prezentări tehnice susținute de speakeri din întreaga lume, dar și la concursuri și zone de interacțiune organizate împreună cu peste 20 de companii IT de top din România și 26 de start-up-uri, devenind astfel primul eveniment de tehnologie de o asemenea amploare organizat în mediul online în România.

Timp de 3 zile, evenimentul a transpus ediția fizică într-o experiență virtuală complexă oferită de zona expozițională și de agenda care a susținut 5 scene în paralel în fiecare zi. Astfel, participanții au putut să urmărească sesiuni de prezentări pe teme de actualitate precum inteligență artificială, machine learning sau robotică, dar și subiecte tehnice dedicate profesioniștilor precum Java, DevOps, Big Data, Cloud, Security, Web, Mobile, Embedded Software, Quality Assurance & Testing și multe altele. În plus, printre speakerii care s-au aflat în agenda evenimentului s-au numărat profesioniști de la Google, Bloomberg LP, Microsoft, IBM Watson, Amazon Web Services, Bolt, Pipedrive și mulți alții.

La această ediție, partenerul principal al evenimentului a fost ING Bank România care a fost prezent în toate cele 3 zile de eveniment în agendă cu prezentări susținute de Răzvan Sighinaș, CIO ING Bank România, Delia Albu, IT Lead ING Bank Romania și Bogdan Vizureanu, Chapter Lead ING Bank România care au povestit despre cele mai importante proiecte digitale ale băncii din această perioadă. În plus, pentru DevTalks Reimagined, ING Bank a creat o experiență virtuală unică, participanții bucurându-se de un stand expozițional 3D, iar 640 dintre aceștia s-au alăturat escape room-ului virtual creat special pentru eveniment.

Printre primele impresii despre eveniment se numără:

“Ne bucurăm să vedem că suntem promotorii evenimentelor virtuale dedicate comunității IT și că am pilotat primul eveniment online de o asemenea anvergură, plasându-ne ca cea mai mare expo-conferință dedicată pasionaților de tehnologie. Pentru interacțiunea în cadrul evenimentului am dezvoltat împreună cu partenerii noștri mecanisme noi, de la zona de gaming, până la quiz-uri, opțiune de interacțiune video sau discuții live la standurile companiilor. Toate aceste instrumente au funcționat pentru că, în final, în cele 3 zile de eveniment, am înregistrat în platformă 6 000 de participanți, 14 224 de mesaje pe chat și 3 000 de înscrieri ale participanților la concursuri.” – Dragoș Gheban, Managing Partner Catalyst Solutions

“ING Bank România are o tradiţie de 6 ani în participarea la DevTalks, iar anul acesta a devenit partener principal la prima ediţie într-un format virtual, nu întâmplător, întrucât coincide pe deplin cu viziunea digitală a băncii. Am organizat un stand digital, am avut un escape room virtual la care au participat peste 600 de persoane care și-au testat agilitatea și gândirea logică, am avut un webinar cu peste 100 participanți, iar colegii noștri din echipele de IT și de recrutare au fost permanent la stand, gata să răspundă la întrebări. Ne-am străduit să oferim participanților o experiență memorabilă virtuală și ne-am dorit ca ei să își poată construi o imagine clară asupra tot ce înseamnă ING. Sperăm ca toate informațiile pe care le-am prezentat atât noi, ING Bank, cât și toți ceilalți invitați, să fie o inspirație și un catalizator pentru participanții de anul acesta.” – Răzvan Sighinaș, CIO ING Bank România

“Sunt norocos să fiu unul dintre participanții ediției speciale DevTalks. Spun speciale pentru că tot ce puteam face la ediția fizică se întâmplă acum virtual, direct din fața laptopului. Sentimentul general pe care l-am experimentat în cadrul evenimentului este unul plăcut. DevTalks a reușit să se reinventeze într-un timp atât de scurt. Având în vedere contextul global actual, participanții nu mai aveau așteptări de la evenimente, iar DevTalks a reușit să ne arate că viitorul este aici. Aștept cu nerabdăre viitoarele experiențe DevTalks.” – Alexandru Ionescu, participant DevTalks Reimagined

Zona dedicată Women in Technology sponsorizată de Betfair Romania Development a oferit participanților 6 webinarii, iar peste 700 de participanți au luat parte la sesiunile susținute de femei din domeniul tehnologiei care au discutat despre provocări și oportunități în carieră, dar și instrumente pe care femeile pasionate de IT și nu numai le pot folosi pentru a se dezvolta personal și profesional.

Zona de Networking a fost sponsorizată de IRON sheep TECH, iar alături de participanți a fost co-fondatorul Barry O`Moore care a povestit despre ce înseamnă să fii antreprenor pentru un start-up de tehnologie, dar și ce decizii și provocări a întâmpinat în dezvoltarea business-ului său.

Nici Startups Area nu a lipsit la această ediție: 26 de start-up-uri de tehnologie au fost prezente în zona expozițională, iar pe 12 iunie Mădălina Burci, Chief Developer Growth TypingDNA, Grig Duță, Business Development Manager Bunnyshell și Răzvan Bretoiu, CTO Notifier, au fost prezenți în cadrul unei sesiuni pe Main Stage pentru a povesti despre parcursul lor și pașii de dezvoltare pentru perioada următoare.

Tech Edu Area sponsorizată de Logiscool a reprezentat o oportunitate pentru părinții care au dorit să își inițieze copiii în lumea tehnologiei. Astfel, pe baza unui formular de pre-înscriere, 135 de participanți au adus copii cu vârste cuprinse între 7-10 ani și 11-14 ani în spațiul virtual special creat pentru ei, unde timp de 3 zile au putut accesa 6 ateliere despre noțiuni de bază în programare, digital content, programare de jocuri și multe altele.

Astfel, organizatorii și partenerii acestei ediții au creat împreună un spațiu virtual din care nu a lipsit interacțiunea și diversitatea activităților pe toată durata celor 3 zile. DevTalks Reimagined a inclus concursuri, chestionare și activități de tip treasure hunt, iar provocările lansate de companii au adus participanților dintre cele mai diverse premii și astfel câștigătorii s-au putut bucura de vouchere pe Amazon, cursuri Udemy și acces pe platforma Pluralsight, gadget-uri precum Xbox, Apple HomePod, drone și ochelari VR și nu numai.

Experiența DevTalks Reimagined de anul acesta a fost realizată cu sprijinul partenerilor: ING Bank, în calitate de Main Partner. De asemenea, în calitate de Stage Partners au fost prezenți Asseco, Crowdstrike, London Stock Exchange Group România, Luxoft, METRO SYSTEMS România, Playtika, Raiffeisen Bank, Societe Generale European Business Services, Vodafone România și Ubisoft. Gold Partners la această ediție au fost eMAG, Endava și EA România, iar în calitate de Silver Partners au participat: EveryMatrix, Finastra, Siemens Industry Software și Systematic.

Mai multe informații despre eveniment, dar și viitoare proiecte pot fi accesate pe www.devtalks.ro și pe pagina de Facebook DevTalks România sau la adresa de email contact@devtalks.ro.