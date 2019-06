Peste 3 zile, Techsylvania transformă Clujul în capitala europeană a tehnologiei

A 6-a ediție a evenimentului care pune din nou România pe harta mondială a tehnologiei, Techsylvania propune în acest an un format inedit, într-o nouă locație. Evenimentul se desfășoară la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca între 8 și 11 iunie și cuprinde hackathon-ul, conferința propriu-zisă, workshop-uri, sesiuni Q & A și evenimente satelit.

Participanții vor avea ocazia de a vedea, în premieră în România, prezentări ale unor invitați de excepție. Din partea celebrei companii SpaceX, co-fondatorul Tom Mueller va împărtăși la Techsylvania visul etern al omenirii de a trimite echipamente și oameni în spațiul cosmic. Organizatorii conferinței l-au invitat și pe Francois Chopard, fondatorul Starburst – primul accelerator pentru startup-uri din domeniul aerospațial. El va inspira publicul din Cluj vorbind despre experiența sa impresionantă.

În ceea ce privește cifrele, Techsylvania bate recordurile și în a 6-a ediție. Un număr total de 60 de speakeri vor oferi un conținut de calitate în nu mai puțin de 100 de prezentări. Cei 3.000 de participanți provin și anul acesta din mediul corporate dar și toate domeniile antreprenoriatului, fie că vorbim de tehnologie și IT sau investitori și CEO-s din companii cheie. Startup-urile vor avea 20 de spații expoziționale dedicate, după modelul Techcrunch Disrupt și CES.

Speakeri cu experienta din companii de valoare vin la Techsylvania, stimulând investițiile în zonă

Printre cei care vor susține prezentări sau consilia startup-urile în Startup Avalanche sunt investitori ale unor fonduri venture capital care depășesc bugetul orașului Cluj Napoca de 500 de ori și chiar de 15 ori bugetul de investiții al României pe anul 2019.

Lideri ai investițiilor din principalele piețe financiare europene, dar și mondiale vor participa la eveniment, focusând atenția asupra ecosistemului creat la Cluj Napoca și potențialelor oportunități de investiții din întreaga țară.

Fang Yuan, vice președinte Baidu Ventures, Sakshi Chhabra Mittal, vice președintele Softbank Vision Fund dar și Abdullah Al-Shaksy, co-fondator și CEO al Phaze Ventures se vor alătura celor peste 20 de investitori care vor participa la Techsylvania 2019.

Consultanți de renume vor aduce la Techsylvania și în acest an imaginea profesioniștilor care sunt în spatele succesului unor companii inovatoare. Din partea TechCrunch, John Biggs, autorul celei mai celebre cărți despre blogging, dar și Don Lothrop – fondatorul PressOne vor reprezenta instituții media globale, ridicând ștacheta prezentărilor de la Techsylvania.

Participanții se pot înscrie gratuit la cele peste 30 de evenimente satelit care se vor organiza și în afara sediului central de la Sala Polivalentă – BT Arena. Fie că vorbim de realitate virtuală aplicată în domeniul medical sau concepte inovative de design, toate evenimentele satelit vor aduce o savoare specială atmosferei propuse de realizatorii Techsylvania.

”La cea de-a șasea ediție a conferinței am invitat nu doar lideri de companii globale, ci și reprezentanți ai unor companii românești cu care ne mândrim. Fie că vorbim de companii din domeniul financiar bancar sau din domeniul serviciilor medicale, prezența poveștilor de succes din ecosistemul local sunt un semnal evident că România reprezintă o oportunitate inedită pentru investiții. Participanții din acest an vor găsi în Techsylvania un eveniment în continuă creștere, care atrage atenția prin temele inedite propuse și prin speakerii de valoare prezenți”, a declarat Camelia Trusmei, Head of Operations Techsylvania.

Startup Avalanche, competiția internațională dedicată startup-urilor organizată în parteneriat cu Risky Business, nu lipsește nici în acest an din agenda Techsylvania. După trei ani în care cel mai bun proiect a câștigat o excursie de nouă zile în Silicon Valley, unde a avut șansa să interacționeze cu investitori de top, potențiali clienți și parteneri, în 2019 startup-urile înscrise vor avea parte de un nou premiu: o investiție de 100.000 de euro.

În acest an, Startup Avalanche este un eveniment susținut de platforma Roca , cu ocazia lansării pe piața a Roca X, un produs de finanțare suplimentar, care vine în întâmpinarea diverselor generații de antreprenori prezenți în România.

Biletele se pot cumpăra de pe www.techsylvania.com. În ultima săptămână dinaintea evenimentului puteți beneficia de prețuri last minute – Regular de €139 pentru biletul Builder și €259 pentru accesul Premium.

Și la această ediție sunt alături de echipa organizatorică partenerii care susțin Techsylvania. Aceștia sunt companii care își aduc contribuția în creșterea comunității IT și Tech din România și pe plan internațional.

George, primul sistem banking inteligent lansat în România este partener principal al Techsylvania. Oferind servicii bancare disponibile online instantaneu și suport inteligent în toate operațiunile pe care le faci, George este un adevărat asistent financiar. Dincolo de o clasificare și analiză automată a cheltuielilor, George are instrumente simple și intuitive care să-ți ofere o experiență deosebită în utilizarea unor servicii bancare.

Un alt partener principal al Techsylvania este anul acesta Medicover, singura companie privată de ingrijire medicală și de diagnostic cu experiență internațională din România. Experiența de 20 de ani pe piața privată de servicii de sănătate, alăturată unei rețele de 37 de clinici în București și în țară, peste 200 de clinici partenere și doua spitale sunt garanția unor prestații medicale de excepție.