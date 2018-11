Peste 200 developeri vor fi prezenți la DevHacks, cel mai mare hackathon cu impact asupra societății

DevHacks, cea mai intensă competiție de programare revine toamna aceasta cu cea de-a patra ediție pe 17 și 18 Noiembrie la Impact Hub. La hackathon sunt așteptați peste 200 de programatori și pasionați de tehnologie care vor dezvolta soluții inteligente pentru o mai bună funcționare a societății.

Timp de 24 de ore peste 60 de echipe formate din programatori, designeri, product manageri și specialiști în marketing vor contribui la îmbunătățirea realității locale, generând soluții pentru problemele cu care ne confruntăm zi de zi. Astfel, la eveniment sunt așteptați participanți indiferent de nivelul de experiență sau tehnologiile pe care le cunosc, care se pot înregistra individual sau în echipă.

Noutatea acestei ediții este reprezentată de cele 6 categorii dintre care participanții au posibilitatea să aleagă una singură la care să participe: Future Banking, Fintech, Security, Women in Tech, Digital Transformation, Web & Mobile.

Spre exemplu, categoria Future Banking aduce o nouă provocare participanților, care vor avea posibilitatea să îmbunătățească interacțiunea între bănci și clienți prin dezvoltarea unor instrumente de management al finanțelor personale. Scopul acestor instrumente fiind de a oferi cea mai bună combinație de produse bancare, pe baza comportamentului și nevoilor clientilor.

De asemenea, în cadrul challenge-ului Security, participanții vor avea șansa să creeze o aplicație pentru a micșora timpul de reacție la alerte în caz de incidente.

Unul din obiectivele hackathonului este de a susține comunitatea femeilor din domeniul tehnologiei și din acest motiv una din categoriile acestei ediții este Women in Tech care va avea ca focus dezvoltarea unor aplicații bazate pe colaborare și diversitate.

Parte din experiența DevHacks vor fi și mentorii locali și internaționali care vor susține participanții pe toată durata competiției, atât cu sfaturi și feedback, cât și cu idei noi. Printre aceștia se află: Giulio Fronterotta, Software Architect at Borsa Italiana – London Stock Exchange Group; Cristina Buturugǎ,Web Analytics Engineer – Metro Systems Romania; Erdal-Erol Ibraim, Head of IT Production – Raiffeisen Bank; Julia Biro, Community Manager, Developer Relations – Nexmo; Silviu-Tudor Șerban, Founder – Helios Vision, Intel Software Innovator.

Pentru o experiență completă, zonele de Relaxing & Fun vor facilita divertismentul pe parcursul evenimentului. Partenerii noștri, Pauza de Fructe și Relaxopedia le vor stimula participanților energia. De asemenea, conceptul de Escape Room va putea fi testat prin intermediul unei experiențe VR oferită de VR Center. DevHacks este realizat cu sprijinul partenerilor: London Stock Exchange Group, Raiffeisen Bank, Metro Systems, Cybourn, Team Extension și Hipo.ro.

Mai multe detalii despre hackathon și modalitate de înscriere pot fi accesate pe: http://www.devtalks.ro/bucharest/devhacks/