Pentru a simplifica lucrul de acasă, Zitec oferă acces gratuit la Mirro, soluția sa de creștere a performanței echipei

Zitec anunță că le va oferi companiilor doritoare, timp de trei luni, acces gratuit la aplicația Mirro, prima soluție completă de performance management din țară. În contextul în care din ce în ce mai mulți angajați sunt nevoiți să lucreze de acasă și se lovesc de bariere de comunicare sau de organizare, Mirro propune crearea unui birou digital unitar, legat printr-o platformă prietenoasă simplă, accesibilă și inovatoare.

Platforma Mirro a fost lansată anul trecut și este rezultatul unei experiențe de peste 17 ani a companiei ca angajator de top în industria IT. Mirro are o interfață intuitivă și prietenoasă, fiind o soluție Software as a Service (SaaS) care nu necesită instalare și care poate fi accesată direct din browser, ceea ce face ca timpii de implementare să fie eliminați. Tehnologia cloud-computing Microsoft Azure asigură un nivel superior de securitate al datelor. De asemenea, Mirro poate fi integrat cu ușurință cu soluții de tip Applicant Tracking System sau soluții Payroll.

Mirro pune accent atât pe performanța fiecărui individ în parte, cât și pe interacțiunea dintre colegi, oferind o perspectivă generală asupra evoluției fiecărui membru al echipei încă din momentul în care se alătură organizației. În plus, Mirro acoperă și funcționalități administrative din zona resurselor umane, precum gestiunea contractelor de muncă și a documentelor aferente, istoricul angajatului, adeverințe sau situația concediilor.

Mirro este o soluție eficientă pentru echipele unei organizații, indiferent dacă lucrează de acasă sau de la birou. Astfel, cu ajutorul Mirro, oamenii sunt conectați unii cu ceilalți într-o manieră deschisă și încurajați să ceară și să ofere feedback în timp real. În acest fel, pot fi evidențiate punctele bune din cadrul unui proiect, sau oferite sugestii pentru ce ar putea fi îmbunătățit.

„Cei 160 de colegi din Zitec lucrează din două orașe și de multe ori de acasă, iar prin Mirro reușim să fim cu toții aliniați pe obiectivele companiei, să cunoaștem și să celebrăm rezultatele colegilor. Pentru noi e important să ne îmbunătățim constant, iar Mirro ne ajută să facem asta, încurajând o cultură a feedback-ului continuu. În aceste vremuri, e necesar să fim solidari, de aceea dorim să oferim din experiența noastră și altor companii. Avem cu toții nevoie sa vedem și lucrurile bune, mai ales acum, și credem că Mirro poate ajuta echipele să facă asta”, a declarat Simona Lăpușan, co-fondator și COO Zitec.

Companiile care vor să implementeze aplicația în această perioadă pot beneficia de trei luni de gratuitate, fără nicio obligație comercială ulterioară, perioadă ce poată fi extinsă ulterior, în funcție de evoluția situației.

Printre companiile care utilizează în prezent aplicația Mirro se numără HRS Recruitment & Staffing Romania, Career Advisor, FreeNow, 7card, Netopia Payments, AdoreMe.com, DWF – Digital Workforce și High Contrast.