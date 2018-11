Oamenii au pierdut controlul asupra datelor personale, confirmă Kaspersky Lab

De la adrese de e-mail la numere de telefon și de la locuri de muncă la date de naștere, există o cantitate alarmantă de date despre noi în mediul online.

Europenii au pierdut șirul locurilor pe unde au călătorit datele lor personale, al companiilor și al platformelor ce dețin informații despre identitățile lor sau chiar al locurilor unde există date despre copiii lor. Acesta este unul dintre subiectele discutate în cadrul Kaspersky Next, conferința ce reunește experți în securitate cibernetică, între 29-31 octombrie. De asemenea, este o problemă pe care Kaspersky Lab și-a propus să o rezolve: incubatorul pentru start-up-uri al companiei lansează o versiune Beta a serviciului său de audit de date personale, creat special pentru a le da utilizatorilor ocazia să afle ce informații despre ei există în lumea online.

După un studiu asupra a peste 7.000 de utilizatori din Europa, Kaspersky Lab a descoperit că pierderea controlului asupra datelor personale este o chestiune cu impact asupra majorității europenilor. Sunt mai multe motive, iar rezultatele arată că 64% dintre respondenți nu știu toate locurile unde sunt stocate datele lor personale pe web. Mai rău, 39% dintre părinți nu știu ce date personale fac publice copiii lor în mediul online.

În același timp, cercetarea Kaspersky Lab arată că utilizatorilor le pasă de soarta informațiilor lor: pe 88% dintre ei îi interesează dacă datele lor sunt folosite ilegal. În plus, 57% dintre ei ar fi speriați și/ sau stresați dacă datele financiare personale le-ar fi compromise. Interesant, doar 45% dintre respondenți au încredere că marile companii vor avea grijă de datele lor și numai 36% cred că informațiile lor sunt în siguranță pe site-urile de socializare.

În ciuda acestor temeri, utilizatorii nu fac nimic pentru a rezolva problema, iar un procent îngrijorător de respondenți procedează greșit. O persoană din cinci (20%) nu își protejează conexiunea Wi-fI cu o parolă, 31% au fost de acord cu afirmația: „Nu mi-am actualizat niciodată setările de securitate de la router-ul Wi-Fi”, iar 30% nu își protejează dispozitivele cu un soft de securitate.

Desigur, chiar și acolo unde companiile și utilizatorii au pus anumite bariere în calea atacatorilor, comportamentul oamenilor le poate face inutile. Companiile care protejează atent datele personale tot nu îi pot împiedica pe utilizatori să facă lucruri periculoase cum ar fi folosirea aceleiași parole pentru mai multe conturi, comunicarea parolei către alte persoane, setarea unor parole ușor de ghicit sau absența securizării routerului.

De la complacere la preluarea controlului

Nevena Ruzic, Head of Compliance at the Information Commissioner’s Office Serbia, spune: „Am ajuns într-un punct în care viața noastră privată este mult mai expusă online decât offline, iar motivul este acela că suntem naivi când credem că serviciile online pe care le folosim sunt „gratuite”. În schimb, ca utilizatori de Internet ar trebui să fim mai conștienți de locurile în care oferim datele noastre și de faptul că organizațiile care ne procesează datele au datoria să se bazeze pe anumite norme – nu doar juridice, ci și etice.”

„Oamenii știu că trebuie să-și protejeze datele, pentru că, în caz contrar, efectele pot fi dezastruoase”, adaugă Marco Preuss, Head of Kaspersky’s Global Research and Analysis Team pe Europa. „Dacă îți sunt furate datele, poți să ajungi să pierzi bani, să fii urmărit pentru o datorie pe care a făcut-o altcineva în locul tău sau chiar să fii acuzat de o infracțiune. Informațiile tale pot fi vândute, iar banii obținuți, folosiți pentru tot felul de infracțiuni.”

Momentul pentru a acționa

Acum este posibil ca oamenii să își recapete controlul asupra datelor lor cu Privacy Audit.me. Noul serviciu este un instrument web care le dă utilizatorilor control asupra datelor lor din mediul online. Consola automată reprezintă un „one stop shop” pentru managementul datelor personale ale utilizatorilor, păstrate pe diferite site-uri și resurse, și îi lasă să stabilească și să controleze datele despre viața privată din mediul online. Planul este ca Privacy Audit să devină un avocat al vieții private digitale pentru utilizatorii – iar acum, mai mult ca oricând, este nevoie de această funcționalitate. Privacy Audit este disponibil în versiune Beta în Marea Britanie, urmând ca în 2019 să fie lansat în mai multe țări.