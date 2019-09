O nouă piața digitală internațională, dedicată sectorului agricol, se lansează astăzi în România

Jucătorii din sectorul agricol vor putea, începând de astăzi, să comercializeze cereale și alte mărfuri agricole și să-și organizeze transportul pe o nouă piață.

Commoditrader.com, un start-up danez, se lansează astăzi în România și promite acces mai facil la piață, într-un mod optimizat, unde digitalizarea elimină distanța dintre cumpărător și vânzător.

Misiunea Commoditrader ApS este să creeze o perspectivă de piață mai bună pentru cumpărători și vânzători, oferindu-le posibilitatea să compare termeni și prețuri disponibile în piață. Commoditrader.com este construită cu un algoritm de transport care calculează transportul rezervabil pe toate anunțurile, astfel încât utilizatorii pot face comparații între mai multe locații ale depozitelor și pot obține acces la noi cumpărători și vânzători.

Se creează astfel o transparență mai mare, o înțelegere mai bună a pieței și putere de negociere crescută a fermierului, pe o parte, și un acces mai ușor la piață pentru crescătorii de animale, morari, producători de furaje și case de comerț, care cumpără cereale, porumb și soia de la fermieri, pe de altă parte. Platforma poate fi folosită gratuit, scopul Commoditrader fiind să sprijine fermierii și să le ofere instrumente mai bune în negocierea termenilor comerciali.

“În sectorul agricol, privim la un decalaj în care foarte mulți fermieri sunt serviți de doar câteva case de comerț. Atunci când deschidem piața și oferim acces mai multor cumpărători sau vânzători, oferim și certitudinea ambilor jucători, fermierul și casa de comerț, că primesc mai multe oferte când sunt prezenți pe această piață online”, spune Julie Koch Fahler, co-fondator al Commoditrader.

“Astăzi, un fermier sună, în mod normal, 2-3 comercianți să ceară prețuri și termeni. În general, poți spune că atunci când ceri mai multe oferte, ai mai multe șanse să primești prețuri mai bune pentru bunurile tale și termeni de negociere mai avantajoși. Commoditrader eficientizează acest proces și oferă un serviciu care răspândește interesele de vânzare/cumpărare ale utilizatorului, asigurându-l că primește cel mai bun preț de pe piață – și din toate regiunile geografice”, concluzionează Julie.

România are o pondere de 53.4% a terenurilor agricole din totalul teritoriului său, și deși deține o treime din fermele din Uniunea Europeană, mult mai mult decât orice alt stat membru din UE, are doar 4% din totalul producției agricole din regiune, potrivit Eurostat, pe baza datelor din 2016. Exportul cu produse agricole in 2017, in UE, a fost 9% din totalul exporturilor din România și 14,4% din țările din afara UE.

“Am ales România pentru că este o piață care se dezvoltă rapid, cu o populație de oameni deschiși în gândire, gata de schimbare – lucru pe care îl considerăm un aspect cheie în deschiderea către noi căi de tranzacție. România este, de asemenea, unul dintre cei mai mari producători de cereale din Europa, deși structura comerțului necesită optimizare pentru a putea oferi fermierilor din România acces mai bun la piață, și este așadar, una dintre cele mai importante priorități ale afacerii noastre”, spune Ida Boesen, co-fondator al Commoditrader.

Commoditrader ApS a fost fondată în primăvara anului 2018 de Julie Koch Fahler și Ida Boesen, doua femei daneze, și un grup de fermieri danezi cu ferme in Danemarca, Lituania și Rusia. Platforma Commoditrader.com s-a lansat in Danemarca acum 4 luni, iar astăzi reunește in jur de 15% dintre fermierii danezi. În Danemarca, acest segment de 15% al fermierilor produce 40% din producția de cereale a țării. Commoditrader.com va fi lansată în Europa de Est în următoarele luni, începând astăzi cu România.