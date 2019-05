NVIDIA și Bethesda adaugă „Wolfenstein: Youngblood” pe lista titlurilor ray-traced și lansează un bundle pentru acest joc

NVIDIA și Bethesda au anunțat că Wolfenstein®: Youngblood™, cel mai nou titlu al legendarei francize Wolfenstein, va include suport pentru ray tracing în timp real, NVIDIA® Adaptive Shading și alte tehnologii avansate de gaming care vor permite gamerilor să experimenteze grafica detaliată și realistă a jocului.

Pentru a sărbători revenirea francizei Wolfenstein, NVIDIA a anunțat astăzi bundle-ul “Born to Hunt” pentru plăcile grafice RTX. Pentru o perioadă limitată, gamerii vor primi Wolfenstein: Youngblood, care se va lansa pe 26 iulie, odată cu achiziționarea unei plăci grafice RTX 2080 Ti, 2080, 2070 sau 2060, a unui desktop PC echipat cu una dintre aceste plăci grafice sau a unui laptop.

Bundle-ul este disponibil începând de astăzi în România la partenerii PCGarage, Cel.ro, eMAG, Altex, evoMAG și Domo.

Ray Tracing este o tehnologie grafică avansată folosită pentru a oferi filmelor efectele grafice ultra-realiste. Plăcile grafice NVIDIA GeForce RTX conțin nuclee proiectate special pentru a accelera tehnologia ray tracing. Astfel, efectele din jocuri sunt randate în timp real.

„Wolfenstein: Youngblood este o reproducere inovatoare a francizei originale, care are o istorie bogată în folosirea tehnologiilor de ultima generație, pentru a-și diferenția jocurile.” declară Matt Wuebbling, head of GeForce marketing al NVIDIA. „Bethesda folosește ray tracing pentru a îmbunătăți considerabil calitatea imaginilor, în vreme ce tehnologia NVIDIA Adaptive Shading mărește performanța.”

Acțiunea din Wolfenstein: Youngblood este plasată într-o istorie alternativă, la 19 ani după evenimentele din Wolfenstein II: The New Colossus. Noul first person shooter este primul joc modern Wolfenstein care poate fi jucat în mod co-op. Gamerii pot juca alături de prieteni sau pe cont propriu, în rolul uneia dintre fiicele gemene ale lui BJ Blazkowicz. Aceștia vor lupta pentru eliberarea Parisului folosind un arsenal vast de arme, dispozitive și abilități noi.

„Odată cu lansarea Wolfenstein: Youngblood, o nouă generație de gameri are potențialul de a descoperi franciza Wolfenstein. Din acest considerent dorim să ne asigurăm că facem tot posibilul pentru a-i uimi pe aceștia,” declară Jim Kjellin chief technology officer al MachineGames, dezvoltatorul Wolfenstein: Youngblood. „Cu plăcile grafice NVIDIA GeForce RTX avem acces la tehnologii care oferă o grafică spectaculoasă și care asigură totodată și performanțele necesare unui gameplay perfect.”

Tehnologia ray tracing pune la dispoziție randarea în timp real la o calitate cinematografică atât creatorilor de conținut cât și dezvoltatorilor de jocuri. Wolfenstein: Youngblood folosește NVIDIA VKRay™, o extensie care permite dezvoltatorilor de jocuri să folosească API-uri Vulkan pentru a adăuga efecte ray-traced jocurilor lor.

NVIDIA Adaptive Shading este o tehnologie nouă de redare a umbrelor, avansată, care permite dezvoltatorilor de jocuri să îmbunătățească performanțele și să obțină o grafică fidelă în timp real, lucru imposibil până în acest moment. Ajustând rata în care porțiunile din ecran sunt umbrite, tehnologia reduce munca depusă de placa grafică, îmbunătățind astfel performanțele fără a deteriora calitatea imaginii.