NVIDIA lansează un bundle cu GeForce RTX și Battlefield V

Wolfenstein II: The New Colossus primește NVIDIA Adaptive Shading (NAS)

Driver Game-Ready nou pentru Darksiders III

NVIDIA anunță un nou bundle Battlefield V pentru plăcile grafice GeForce RTX și o competiție Battlefield V Shot With GeForce. De asemenea, Wolfenstein II: The New Colossus dispune acum de NVIDIA Adaptive Shading (NAS), iar jocul Darksiders III are un nou driver game ready.

Battlefield V vne gratuit cu achiziția GeForce RTX

Gamerii care vor achiziționa o placă grafică sau un sistem cu GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 sau GeForce RTX 2070, de la partenerii NVIDIA vor primi o copie a Battlefield V. Bundle-ul va fi disponibil începând de astăzi până pe 7 ianuarie 2018, în limita stocului disponibil.

Săptămâna trecută, Battlefield V a fost primul joc care a beneficiat de DXR ray tracing când primul release de DXR a devenit disponibil, printr-un patch de joc. Plăcile grafice NVIDIA GeForce RTX le oferă gamerilor experiența supremă în Battlefield V.

Concurs Battlefield V Shot With GeForce Ansel

NVIDIA găzduiește concursul Shot with GeForce Ansel, pentru Battlefield V. Gamerii pot intra în modul single-player War Stories și să capteze imagini din joc cu NVIDIA Ansel. Aceștia trebuie să uploadeze o imagine pe platforma NVIDIA Ansel Shot With GeForce și să posteze pe contul de social media cu @NVIDIAGeForce și #SHOTWITHGEFORCE inclus în postare, cee ace le va oferi posibilitatea de a câștiga o placă grafică GeForce RTX. Concursul începe de azi și se va încheia pe 16 decembrie 2018.

Wolfenstein II: The New Colossus dispune de NVIDIA Adaptive Shading (NAS)

Wolfenstein II: The New Colossus este primul joc care va folosi noua funcție GeForce RTX: NVIDIA Adaptive Shading (NAS).

Wolfenstein II: The New Colossus utilizează API-ul Vulkan și beneficiază deja de îmbunătățirile arhitecturii aduse de Multiprocesorul de Streaming Turing, cum ar fi concurrent floating point, integer execution, noul cache Turing și arhitectura memoriei sheruite. Recent, performanțele Wolfenstein II: The New Colossus s-au îmbunătățit odată cu adăugarea suportului pentru NVIDIA Adaptive Shading (NAS) printr-un patch.

NAS reprezintă o varietate de tehnici care folosesc noua tehnologie Turing de shading a rate-urilor pentru a crește performanța de randare și calitatea acesteia, aplicând un nivel variabil de putere de procesare unor zone diferite ale imaginii. În mod specific, Wolfenstein II: The New Colossus utilizează Content Adaptive shading și Motion Adaptive shading.

Cu ajutorul acestor tehnici, Wolfenstein II: The New Colossus oferă performanțe cu plăci grafice Turing mai mari cu până la 70% față de predecesoarele Pascal.

Pe măsură ce Turing devine platforma principală pentru gaming-ul pe PC, ne putem aștepta la un număr tot mai ridicat de jocuri care să profite de beneficiile arhitecturii.

Gamerii GeForce au un driver nou pentru Darksiders 3

Driverele game ready de la NVIDIA sunt disponibile în ziua lansării sau înainte de lansarea jocurilor și oferă cea mai bună experiență de gaming datorită optimizărilor realizate de echipa de ingineri NVIDIA.