NVIDIA anunță un bundle cu plăcile grafice GTX și Shadow Of The Tomb Raider

În perioada concediilor și a vacanțelor, NVIDIA și Square Enix vin cu o surpriză pentru gameri: un bundle cu plăcile grafice GeForce GTX și Shadow Of The Tomb Raider.

Cei care vor achiziționa oricare din plăcile grafice GTX 1080 Ti, 1080, 1070 Ti, 1070 sau 1060 pentru desktop PC sau laptop vor primi gratuit jocul Shadow Of The Tomb Raider.

Achiziția unei noi plăci grafice poate avea un impact puternic asupra experienței în joc, iar seria GeForce GTX reprezintă un upgrade perfect care poate îmbunătăți considerabil gameplay-ul.

Shadow Of The Tomb Raider este cel mai recent titlu lansat din seria Tomb Raider, în care jucătorii pot intra în pielea personajului Lara Croft pentru a salva lumea de apocalipsa mayașă. Lansat pentru PC de către specialiștii de la Nixxes Software, jocul se bucură de îmbunătățiri ale graficii, detaliilor, framerate-urilor și a rezoluției.

Gamerii pot captura cele mai bune momente din Shadow Of The Tomb Raider atât sub formă de imagini cât și video cu NVIDIA Ansel și NVIDIA Highlights. Acestea pot fi partajate ulterior în social media cu ajutorul GeForce Experience.

Bundle-ul este disponibil prin GeForce Experience, prin simpla instalare a uneia din plăcile grafice participante la acest bundle, precum și prin instalarea celor mai recente versiuni de driver Game Ready și GeForce Experience. Bundle-ul este disponibil la partenerii Cel, Evomag, Domo și PC Garage.