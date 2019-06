Noi titluri disponibile în colecția PlayStation Hits

Sony anunță noi jocuri disponibile în colecția PlayStation Hits, începând cu 28 iunie 2019.

Titlurile includ Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Nioh, God of War III Remastered și Friday the 13th: The Game. În ultimele luni, în cadrul PlayStation Hits au fost adăugate, de asemenea, Resident Evil 7 biohazard, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 și multe altele. Întreaga listă a titlurilor este disponibilă aici.

În plus, PlayStation va lansa bundle-ul special PlayStation Hits care va conține:

PlayStation 4 Jet Black 1 TB

Controller wireless Jet Black DUALSHOCK 4

Horizon Zero Dawn Complete Edition

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

PlayStation Hits este o colecție de peste 30 de jocuri renumite pe PlayStation 4, la prețuri incredibile. De la serii epice care au câștigat premii importante, la colecțiile favorite dedicate întregii familii, PlayStation Hits cuprinde jocurile emblematice pentru PS4, începând de la 99 lei (preț recomandat) și sunt disponibile pe PlayStation Store sau în magazinele partenere din România.

Bundle-ul special PlayStation Hits va fi disponibil începând de la 1.699 lei (preț recomandat).