Netflix prezintă imagini în premieră din noul serial documentar Planeta Noastră

Netflix prezintă imagini în premieră și teaserul pentru noul serial documentar original Planeta noastră, care va avea premiera pe Netflix pe data de 5 aprilie 2019.

Acest serial ambițios a fost creat în colaborare cu Silverback Films. Directorul companiei, Alastair Fothergill, este creatorul apreciatelor seriale documentare „Planeta Pământ” și „Blue Planet”, dar și unul dintre fondatorii celei mai mari organizații de conservare a naturii din lume, WWF.

Cele opt episoade ale serialului prezintă speciile cele mai de preț și habitatele cele mai fragile ale planetei. În același timp, documentarul dezvăluie peisaje uluitoare cu ajutorul tehnologiei de filmare 4k.

Acest proiect ambițios s-a desfășurat pe parcursul a patru ani și a fost filmat în 50 de țări și pe 7 continente, fiind rezultatul muncii unei echipe de peste 600 de persoane. Documentarul a adunat mai mult de 3500 de zile de filmare, care evidențiază diversitatea extraordinară a habitatelor din întreaga lume, de la sălbăticia meleagurilor izolate ale Polului Nord, la adâncurile misterioase ale oceanelor și până la vastele ținuturi africane și junglele luxuriante ale Americii de Sud.

Pe teritoriile în care se vorbește limba engleză, naratorul serialului va fi renumitul naturalist Sir David Attenborough. Naratorii pentru celelalte țări vor fi anunțați anul viitor.

Prezent la evenimentul State of the Planet Address organizat de WWF în Londra, Sir David Attenborough a declarat:“Planeta noastră îi va purta pe spectatori printr-o călătorie spectaculoasă, o expediție care prezintă frumusețea și fragilitatea naturii. În prezent, reprezentăm cea mai gravă amenințare la adresa acestei planete, dar încă mai avem timp să reparăm problemele pe care le-am creat, dacă acționăm chiar acum. Trebuie să fim atenți cu toții. „Planeta noastră” reunește câțiva dintre cei mai buni realizatori de filme și cei mai de seamă ecologiști ai lumii, iar eu sunt absolut încântat că am ocazia să contribui la aducerea acestui film în fața a milioane de telespectatori din întreaga lume.”

Parteneriatul cu WWF a permis serialului să facă parte dintr-un proiect global, care își dorește să inspire oamenii din toată lumea și să-i ajute să descopere importanța lumii naturale. Prin intermediul unei multitudini de resurse online și al unor programe educaționale destinate școlilor, proiectul merge dincolo de o simplă enumerare a minunilor planetei noastre, dezvăluind măsurile pe care trebuie să le adoptăm acum pentru a asigura prosperitatea, nu numai a oamenilor, ci și a naturii.

Alastair Fothergill, directorul companiei de producție Silverback, a declarat: Planeta noastră este cel mai ambițios proiect al nostru de până acum. Sperăm că va inspira și încânta sute de milioane de telespectatori din întreaga lume și că îi va ajuta să înțeleagă această planetă, dar și amenințările de mediu pe care le are de înfruntat astăzi, mai mult ca oricând. Echipa s-a aventurat în toate colțurile lumii pentru a filma aspecte impresionante ale lumii naturale, utilizând cea mai recentă tehnologie și pentru a aduce aceste momente inedite în casele spectatorilor. Lansarea pe Netflix pentru toate țările în același timp îi va ajuta pe spectatori să înțeleagă responsabilitatea comună pe care o au locuitorii acestei planete. Chiar suntem cu toții implicați în acest aspect.”

Lisa Nishimura, vicepreședinte Netflix pentru documentare originale, a declarat: Planeta noastră este o realizare extraordinară a lui Alastair Fothergill, Keith Scholey și Silverback Productions, care ne poartă într-o expediție spectaculoasă prin întreaga lume. Suntem încântați că Sir David Attenborough va fi vocea documentarului și că Netflix, o platformă globală, va aduce acest serial esențial și cu adevărat magic, în fața publicului din peste 190 de țări din toată lumea.”

Colin Butfield, director executiv al WWF Marea Britanie și producător executiv al serialului „Planeta noastră”, a declarat: „Noi suntem prima generație care înțelege impactul acțiunilor noastre asupra planetei și ultima generație care are șansa de a face ceva în privința asta. Ne aflăm într-un moment unic din istoria omenirii, un moment în care avem șansa de a îndrepta lucrurile și de a o lua pe calea unui viitor mai bun. „Planeta noastră” înfățișează minunile lumii noastre într-un moment critic, când este absolut necesar să acționăm la nivel global pentru a proteja natura.”