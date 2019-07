Netflix lansează teaser trailerul pentru The Witcher

Vineri, 19 iulie, fanii aflați în Sala H din cadrul San Diego Comic Con 2019 au fost primii care au văzut imagini din mult așteptatul serial The Witcher când protagonistul Henry Cavill a prezentat teaser trailerul pentru cei prezenți în sală.

Yvette Nicole Brown (“Community,” “Mom”) a moderat panelul de discuție din care au făcut parte Lauren Schmidt Hissrich (showrunner) și actorii din distribuția serialului Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer) și Freya Allan (Ciri).



Despre The Witcher:

Bazat pe seria de cărți best-seller, THE WITCHER este o poveste epică despre soartă și familie. Fiți printre primii care au acces la secvențe din mult așteptatul serial original Netflix care îl are în prim plan pe faimosul vânător de monștri, Geralt din Rivia. Veți intra pe tărâmul Continentului, unde oameni, elfi, vrăjitoare, gnomi și monștri se luptă pentru supraviețuire și supremație, și unde binele și răul nu sunt ușor de identificat.

Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Justice League), cap de afiș în saga The Witcher, va juca rolul lui Geralt din Rivia, alături de personajele principale, Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) în rolul lui Yennefer și Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) în rolul Ciri. Alte personaje anunțate anterior sunt: Jodhi May (Game of Thrones, Genius) în rolul lui Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) în rolul Eist, Adam Levy (Knightfall, Snatch) îl va interpreta pe Mousesack, MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) care o va juca pe Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) în rolul Fringilla, Therica Wilson-Read (Profile) în rolul Sabrina, Emma Appleton (The End of The F**king World) ca Renfri, Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) în rolul lui Cahir, Joey Batey (Knightfall, Strike) va fi Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) ca Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) o va interpreta pe Istredd, Maciej Musiał (1983) va fi Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) în rolul Dara și Anna Shaffer (Harry Potter) o va interpreta pe Triss.